Ex-alunas da USP viajavam com amigos de van e hoje são donas de agência

Duas engenheiras da Universidade de São Paulo (USP) decidiram transformar suas paixões por ecoturismo em um projeto de vida. Mayumi Kurimori e Cecília Fortunatti são fundadoras da VaiViver - Ecoturismo e Aventura, que está prestes a completar dez anos de existência.

O que aconteceu?

Mayumi e Cecília viajavam juntas para espairecer entre estudos e provas no campus de Lorena (SP). As duas dividiram a mesma república e criaram o hábito de realizar trilhas em locais próximos para aproveitar o descanso de uma das universidades mais bem-conceituadas da América Latina.

Amigos começaram a se interessar pelas viagens das duas. As engenheiras alugaram uma van e decidiram organizar 'bate-voltas' mediante um pagamento simbólico para cobrir gastos do passeio. O primeiro deles teve a Pedra da Macela, na Serra do Mar, entre São Paulo e Rio de Janeiro, como destino final.

Quando a gente voltou dessa viagem, as pessoas começaram a perguntar 'quando é a próxima?', e aí a gente sacou que existia ali uma oportunidade gigantesca de ganhar a vida com viagem Cecília Fortunatti, em vídeo publicado no site da agência

Pouco tempo depois, engenheiras abriram agência de viagens especializada em ecoturismo. Atualmente, a VaiViver oferece mais de 50 roteiros pelo país, priorizando a contratação de profissionais locais e incentivando o consumo de produtos regionais.

Prezamos por manter as mais elevadas vibrações durante as nossas viagens, evitando o consumo de bebidas alcoólicas durante trilhas e atividades em meio a natureza e restringindo o uso de caixinhas de som, coolers em nossos passeios Site da empresa.

Agência apoia projetos que priorizam ações sustentáveis. A empresa fomenta a conservação florestal e a redução de poluentes em regiões amazônicas dos estados do Amapá e do Pará, além de proteger uma área do Cerrado de 1.000 metros quadrados, em Bonito de Minas (MG).