BC confirma reunião extraordinária do CMN realizada nesta quinta-feira

O Banco Central confirmou no período da tarde desta quinta-feira a realização de uma reunião extraordinária do Conselho Monetário Nacional (CMN) neste dia 17 de abril. A informação foi revelada pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) às 14h16 desta quinta.

Após a confirmação pela assessoria de imprensa, o compromisso foi adicionado à agenda do presidente do BC, Gabriel Galípolo.

Segundo a agenda, a reunião ocorreu por meio eletrônico, das 15 horas às 15h30.

O CMN é composto pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (de férias); pela ministra do Planejamento, Simone Tebet; e por Galípolo.

Normalmente, as decisões são anunciadas após as 18 horas.