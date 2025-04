Suíça ABB vai desmembrar segundo maior negócio de robótica do mundo

Por John Revill

ZURIQUE (Reuters) - O grupo industrial suíço ABB anunciou nesta quinta-feira planos para desmembrar sua divisão de robótica, na maior reformulação da empresa desde que vendeu seu negócio de redes elétricas para a japonesa Hitachi, em 2018.

A empresa é a segunda maior fabricante de robôs industriais do mundo, depois da japonesa FANUC Corp., e compete com rivais como Yaskawa e a alemã Kuka.

Ela gerou vendas de US$2,3 bilhões em 2024, o equivalente a 7% do total da ABB, mas tem enfrentado dificuldades nos últimos trimestres, já que o setor automotivo -- um grande comprador de robôs -- tem gerado uma demanda fraca.

O negócio global de robótica é avaliado em US$16,5 bilhões pela Federação Internacional de Robótica (IFR, na sigla em inglês), que no ano passado previu um aumento de 4% no número de robôs vendidos em 2025.

Mas o setor, que esperava um impulso das empresas que estavam transferindo a produção para os Estados Unidos, ficou mais pessimista, citando preocupações sobre as políticas tarifárias do presidente Donald Trump e seu impacto na economia global.

"Se houver um nível amplo de tarifas, estaremos menos confiantes", disse a secretária-geral da IFR, Susanne Bieller.

A ABB pretende que seu negócio de robótica comece a ser negociado como uma entidade listada separadamente no segundo trimestre de 2026, com ações da nova empresa distribuídas aos investidores da ABB como dividendos.

A ABB afirmou estar considerando uma listagem na Suécia ou na Suíça, mas nenhuma decisão final foi tomada. As ações da ABB subiram 3,5% no início do pregão após o anúncio.

O presidente-executivo Morten Wierod disse que vê um bom negócio a longo prazo para a robótica, devido ao aumento dos custos trabalhistas e à escassez de pessoal qualificado.

Ainda assim, havia sinergias limitadas com o restante da ABB, enquanto o negócio se sairia melhor sob sua própria liderança, disse ele.

"Acreditamos que a criação de valor será maior como uma empresa de robótica independente e focada", disse Wierod à Reuters.

"A perspectiva de longo prazo para o negócio é sólida. Acreditamos que o setor de robótica está pronto para se sustentar por conta própria", acrescentou.

O plano foi apoiado pela Investor AB, maior acionista da ABB, com uma participação de 14,3%, que disse que a medida era um "passo lógico".

O analista do Bank Vontobel, Mark Diethelm, estimou o valor empresarial da ABB Robotics em cerca de US$2,7 bilhões a US$3,3 bilhões, com base na proporção usual entre lucros e capitalização de mercado no setor.

(Reportagem de John Revill; reportagem adicional de Oliver Hirt)