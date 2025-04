Betis e Fiorentina avançam e vão se enfrentar nas semifinais da Conference League

Fazendo valer a vitória por 2 a 0 no jogo de ida em Sevilha, o Betis avançou para as semifinais da Conference League após empatar em 1 a 1 com o polonês Jagiellonia Bialystok nesta quinta-feira (17), no jogo de volta das quartas de final.

A equipe verde e branco vai enfrentar a Fiorentina, que também se classificou ao eliminar o Celje, da Eslovênia.

Embora a Conference League esteja apenas em sua quarta edição, a Fiorentina foi vice-campeã nas duas temporadas anteriores, o que deixa o time italiano bem familiarizado com as fases finais do torneio.

Não era o caso do Betis, que até esta quinta-feira nunca havia chegado tão longe em uma competição da Uefa.

Na partida desta quinta-feira em Bialystok, o time da casa foi derrotado de forma honrosa se mostrando aguerrido durante toda a partida em busca dos gols que lhe permitissem sonhar com a classificação.

No entanto, eles esbarraram na defensa sólida do Betis, que priorizava não correr riscos, e resistiu bem até que conseguiu abrir o placar com um gol do congolês Cedric Bakambu, na reta final (78').

O Jagiellonia respondeu rapidamente, com o macedônio Darko Churlinov empatando três minutos depois (81'), mas o placar permaneceu inalterado e os poloneses ficaram a dois gols de forçar a prorrogação.

A Fiorentina, que havia vencido o Celje fora de casa por 2 a 1 no jogo de ida, empatou em casa em 2 a 2 nesta quinta-feira.

Sob uma chuva intensa no Estádio Artemio Franchi, em Florença, os anfitriões abriram o placar aos 37 minutos com um gol do meio-campista Rolando Mandragora, que mesmo se desequilibrando conseguiu chutar cruzado de pé direito.

Os eslovenos viraram no segundo tempo por meio de um chute na área do atacante Aljosa Matko (54') e de uma potente cabeçada do zagueiro Klemen Nemanic após uma cobrança de escanteio (65'). Mas o atacante Moise Kean deixou tudo igual dois minutos depois num contra-ataque (67') e o placar permaneceu inalterado até o fim.

bur-dr/aam

© Agence France-Presse