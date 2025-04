Equinor interrompe trabalho em projeto eólico offshore após ordem dos EUA

OSLO (Reuters) - A norueguesa Equinor suspenderá a construção offshore de seu projeto Empire Wind I no Estado de Nova York, após uma ordem de interrupção do trabalho do secretário do Interior dos EUA, Doug Burgum, informou a empresa nesta quinta-feira.

A ordem repentina representa um grande golpe para a empresa e para o nascente setor eólico offshore dos EUA, que anteriormente contava com um apoio substancial como parte do plano do ex-presidente Joe Biden para descarbonizar a rede elétrica e combater a mudança climática.

A Equinor disse em um comunicado que havia tomado medidas imediatas para suspender as atividades marítimas relevantes e que estava considerando seus recursos legais, incluindo a apelação da ordem.

A empresa de energia majoritariamente estatal da Noruega, que também produz petróleo e gás nos Estados Unidos, disse que estava se engajando com a administração dos EUA para entender por que foi ordenada a interromper o trabalho.

A empresa ganhou um contrato de arrendamento federal para o local do projeto na costa do Atlântico sob a administração anterior do presidente Donald Trump em 2017.

Trump, no entanto, ordenou em seu primeiro dia de mandato, em janeiro, uma revisão do licenciamento e arrendamento de energia eólica offshore, embora os projetos totalmente licenciados tenham sido considerados seguros.

A decisão de interromper a construção do projeto da Equinor causou um choque no setor eólico offshore.

A Autoridade de Pesquisa e Desenvolvimento de Energia do Estado de Nova York (NYSERDA) disse que a decisão do governo dos EUA de interromper o projeto da Equinor foi alimentada por "uma agenda política míope".

"O dano irrefutável criado por essa ação enviará um sinal assustador para qualquer parte que invista no mercado dos EUA, todos os quais dependem da certeza regulatória", disse a diretora da NYSERDA, Doreen M. Harris, em um comunicado.

A RWE, da Alemanha, já havia cortado os investimentos em seus projetos eólicos offshore nos EUA, incluindo o projeto Community Offshore Wind aprovado em New York Bight.

"Em vista do atual ambiente regulatório e político, reduzimos ao mínimo o escopo de nossas atividades de desenvolvimento", disse a RWE em um email à Reuters.

A capacidade de 810 megawatts do Empire Wind I poderia gerar eletricidade suficiente para abastecer 500.000 residências por ano e deveria começar a operar em 2027.

A Equinor disse que já havia gasto US$2 bilhões no projeto, que foi aprovado pelo governo Biden em 2023 e começou a ser construído no ano passado, empregando cerca de 1.500 trabalhadores.

(Reportagem de Nerijus Adomaitis, reportagem adicional de Christoph Steitz em Frankfurt)