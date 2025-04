Ibovespa fecha em alta puxado por Petrobras

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta quinta-feira, superando os 130 mil pontos no melhor momento, em movimento puxado pelas ações da Petrobras na esteira do avanço do petróleo no exterior e corte conservador no preço do diesel.

A sessão também teve como pano de fundo declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que espera fazer um acordo comercial com a China, embora ele não tenha dado detalhes ou indicações de como as negociações serão iniciadas.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 1%, a 129.593,77 pontos, de acordo com dados preliminares, chegando a 130.090,65 pontos na máxima e marcando 127.973,14 pontos na mínima da sessão.

Na semana, encurtada pela ausência de negócios na Sexta-feira Santa, o Ibovespa acumulou alta de 1,50%.

O volume financeiro nesta quinta-feira totalizava apenas R$19 bilhões antes dos ajustes finais, mesmo em pregão marcado pelo vencimento de opções sobre ações, dada a cautela com o feriadão no Brasil.