BC da China realiza as primeiras operações com mecanismo de swap para reforçar o mercado de ações

XANGAI (Reuters) - O banco central da China realizou nesta segunda-feira suas primeiras operações com um mecanismo de swap criado para reforçar o mercado de ações, trocando ativos no valor de 50 bilhões de iuanes (7 bilhões de dólares) com corretoras, fundos e seguradoras.

O Banco do Povo da China (PBOC) informou que 20 instituições participaram das operações de swap com uma taxa de 20 pontos-base.

O banco central deu início ao mecanismo de swap na sexta-feira como parte de esforços para revigorar o mercado de ações da China e uma economia prejudicada pela crise no setor imobiliário e pela fraqueza do consumo.

As ações chinesas subiram depois que Pequim divulgou, em 24 de setembro, o estímulo mais agressivo desde a pandemia, mas a alta perdeu força nas últimas semanas, já que a euforia se transformou em cautela.

"O esquema de swap foi criado com o único objetivo de melhorar a liquidez do mercado, já que o financiamento só pode ser usado para comprar ações", disse Wang Mengying, analista da Nanhua Futures.

De acordo com o esquema de swap, inicialmente no valor de 500 bilhões de iuanes, as corretoras, os gerentes de ativos e as seguradoras podem ter acesso mais fácil ao financiamento trocando ativos de risco, como ETFs de ações e ações de blue chips, por ativos de alta liquidez, como títulos do Tesouro e títulos do banco central.