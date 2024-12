Pai de aluna reprovada agride professor e diretor em escola no RJ

Um professor e o diretor de uma escola municipal de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, foram agredidos pelo pai de uma aluna após o homem descobrir que a filha havia sido reprovada no ano letivo. O caso ocorreu nesta terça-feira (10).

O que aconteceu

Descontente com a reprovação, o pai foi até o Colégio Municipal Irene Barbosa Ornelas, localizada no bairro Jardim Catarina. No momento da agressão acontecia uma festa para celebrar o fim do ano letivo. Na ocasião, estudantes aprovados ganhavam os devidos diplomas de conclusão.

Ao chegar no local, o pai agrediu com socos o diretor do colégio e o professor da filha, responsável por lançar suas notas escolares. A agressão só parou quando pais de outros estudantes partiram para cima do agressor.

Policiais do 7º BPM de São Gonçalo foram acionados e quando chegaram ao local o homem já tinha sido contido. Os envolvidos foram encaminhados para a 74ª Delegacia de Polícia Civil, em Alcântara.

A Secretaria Municipal de Educação de São Gonçalo afirmou que o professor e o diretor da unidade registraram um boletim de ocorrência contra o pai da aluna. O caso agora é investigado pela Polícia Civil e até o momento ninguém foi preso.

Nas redes sociais, um boato surgiu afirmando que o agressor havia sido sequestrado por traficantes da comunidade do Jardim Catarina como de punição. A informação foi desmentida pela Polícia Civil.