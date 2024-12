Lula passa hoje por novo procedimento médico para bloquear fluxo de sangue

Do UOL, em São Paulo

O presidente Lula (PT) passará nesta quinta-feira (12) por um novo procedimento médico no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O protocolo, segundo a equipe que acompanha o petista, estava previsto, mas foi informado à imprensa apenas na quarta.

O que aconteceu

Lula fará uma embolização de artéria meníngea média. O objetivo é bloquear o fluxo de sangue no cérebro para evitar futuros sangramentos, segundo o médico Roberto Kalil, que acompanha o presidente.

Kalil afirmou que o procedimento é de "baixo risco e relativamente simples". O cardiologista explicou que ele é feito em uma sala de cateterismo e não em centro cirúrgico. O protocolo está marcado para 7h e tem duração prevista de uma hora.

Lula resiste em pedir licença. Pessoas próximas disseram ao UOL que acham muito difícil que o presidente peça algum tipo de afastamento durante a internação. O vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), tem cumprido agendas no lugar de Lula, e os ministros têm atuado nas negociações com o Congresso, especialmente em relação ao pacote fiscal do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A previsão é que Lula volte a Brasília na semana que vem.

A informação do novo procedimento aumentou as especulações sobre a saúde do presidente. O médico de Lula, entretanto, afirmou que o protocolo já estava previsto — apesar de também ter dito em coletiva de imprensa que a decisão foi tomada pela equipe médica apenas nesta quarta (11).

Procedimento seria comunicado após ser concluído. Kalil disse que o presidente e a primeira-dama Janja "fizeram questão" de antecipar aviso à imprensa para o dia anterior.

Lula foi submetido a cirurgia na madrugada de terça-feira (10) para drenar uma hemorragia intracraniana. Chamada de trepanação, consistiu em uma perfuração do crânio. O procedimento durou cerca de duas horas, segundo a equipe médica, e não houve uma "abertura importante do crânio".

O sangramento é consequência do acidente doméstico sofrido pelo presidente em 19 de outubro. O petista bateu a nuca ao cair no banheiro do Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência.

Lula começou a se queixar de dores na cabeça na segunda-feira (9). Após encontro com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ele foi levado ao Sírio-Libanês em Brasília, passou por exames e foi transferido para São Paulo para passar pela cirurgia de emergência.

Especialista diz que o procedimento desta quinta-feira é de "baixíssimo risco". Em entrevista ao UOL News, o médico Luís Borba, professor de neurocirurgia da UFPR (Universidade Federal do Paraná), afirmou que a equipe que trata o presidente está "otimizando o resultado".

Existem na literatura algumas complicações, mas na grande maioria das vezes é um procedimento de baixíssimo risco. É um cateterismo. O contraste vai dizer para onde está indo o sangue. O médico experiente, no momento em que vê que tem comunicação com vasos para outras áreas, ele não faz [o procedimento]. O risco é muito pequeno.

Luís Borba, professor de neurocirurgia da UFPR

Na opinião do médico, porém, o presidente deveria tirar um tempo para se recuperar. Borba diz que, em média, pacientes seus que passam pelos mesmos procedimento que Lula ficam de 15 a 20 dias afastados de suas atividades.

Se ele fosse meu paciente, ele não voltaria para Brasília semana que vem. O mais importante, nesse caso, é o cérebro relaxar e voltar a ocupar seu espaço. Isso é lento. Está na hora de ele [Lula] desligar o celular e descansar.

Luís Borba, professor de neurocirurgia da UFPR