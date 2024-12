Treta entre cunhados e unfollow: entenda a briga na família Valadão

Influente no meio gospel brasileiro, a família Valadão está no centro de uma polêmica que envolve disputas judiciais, críticas públicas e até unfollow nas redes sociais.

Briga entre irmãos

Os Valadão estão à frente da Igreja Batista da Lagoinha desde os anos 1970, mas houve desentendimentos entre os irmãos. A briga deu início a uma série de declarações contundentes.

André Valadão, líder da Lagoinha Global, entrou com uma ação judicial contra a Lagoinha de Niterói, comandada por seu cunhado Felippe Valadão. Ele acusa a igreja fluminense de uso indevido da "marca", já que o templo operava de forma independente. Na versão de André, a igreja em Niterói estava utilizando o nome sem seguir as diretrizes da rede global.

André rompeu com as irmãs Ana Paula Valadão e Mariana Valadão, que apoiaram Felippe. A discordância começou com questões administrativas e chegou ao nível pessoal.

Farpas online

Uma das irmãs fez declarações públicas ironizando a "carteirinha da igreja". Durante um culto, Ana Paula fez críticas consideradas como indiretas ao irmão. Entre as falas, ela disse: "O que faz eu e você entrarmos no céu não é 'carteirinha' da Lagoinha". O streaming do culto foi interrompido, e a pastora foi retirada do perfil oficial da igreja no Instagram.

O mal-estar escalou para uma enquete nas redes sociais com possível indireta para o irmão. No sábado (7), Ana Paula fez uma enquete em seu Instagram que fez aumentar as especulações sobre o desentendimento familiar. Na postagem, ela perguntava: "irmão dissimulado ou desbocado?".

Gustavo Bessa, marido de Ana Paula, também se manifestou nas redes, chamando a situação de "vergonha". "Paulo [o apóstolo] diz que um irmão indo contra o outro é algo vergonhoso para nós. Precisamos olhar para isso com maturidade e à luz da Bíblia", comentou em suas redes sociais.

Seguidores criticaram a atitude nas redes. Pessoas nas redes sociais comentaram sobre o comportamento dos irmãos. Entre os comentários estava: "Quando o poder vale mais que o Evangelho..."

Quem é quem na família Valadão

Márcio Valadão. Patriarca da família, Márcio Valadão liderou a Igreja Batista da Lagoinha em Belo Horizonte por décadas. Sob sua liderança, a igreja se tornou uma das mais influentes do Brasil, conhecida por cultos grandiosos e pela formação de líderes como seus filhos. Aos 75 anos, deixou a direção principal para André Valadão. Tem três filhos e oito netos.

André Valadão. Atual líder da Lagoinha Global que tem cerca de 700 unidades pelo Brasil e exterior, com sede na Flórida, onde vive atualmente. Foi escolhido como sucessor do pai.

Se tem uma coisa que eu pensei que jamais aconteceria, seria concordar com alguém da família Valadão! Mas aqui a Ana Paula foi muito lúcida e falou verdades necessárias! pic.twitter.com/sRIzJSacrl -- Andrade (@AndradeRNegro2) November 19, 2024

Ana Paula Valadão. Reconhecida como uma das vozes mais influentes da música gospel, Ana Paula liderou o grupo Diante do Trono, que trouxe projeção internacional à Lagoinha. Desde 2018, vive na Flórida, onde fundou a Before The Throne, uma igreja independente. Tornou-se publicamente crítica ao modelo de gestão de André, reforçando a polarização familiar.

Mariana Valadão. Cantora gospel e pastora, Mariana é irmã de André e Ana Paula. Ao lado do marido, Felippe, está diretamente envolvida no embate com André.

Felippe Valadão. Marido de Mariana Valadão, lidera a Lagoinha Niterói desde 2013. A igreja era um importante ponto de expansão da marca até se tornar independente, causando o rompimento com André. Felippe e a igreja estão no centro da disputa judicial sobre o uso do nome "Lagoinha". Ele já enfrentou investigações por intolerância religiosa no passado.

*Com informações de matéria publicada em 24/11/2024