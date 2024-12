GAC no Brasil: o que nova marca chinesa trará com investimento bilionário

Quinta maior montadora da China em volume de vendas, com 2,52 milhões de veículos produzidos no país asiático em 2023, a GAC revelou detalhes da sua operação no Brasil, com início programado para o primeiro trimestre de 2025, inicialmente com dois automóveis importados - a gama deverá ser ampliada para cinco modelos até o fim do próximo ano, todos trazidos de fora.

Os planos para a região são ambiciosos: a empresa pretende investir cerca de R$ 5,8 bilhões no mercado brasileiro durante os próximos cinco anos, o que inclui a instalação de pelo menos uma fábrica de veículos no país, com início das atividades previsto para 2026, em local a ser anunciado.

O montante servirá, ainda, para a construção de um centro de pesquisa e desenvolvimento, a ser instalado no estado de São Paulo, onde já está localizada a sede local da fabricante - originária da cidade de Guangzhou, o maior centro econômico do sul da China.

Essas e outras informações foram passadas na última quinta-feira (5) à reportagem do UOL Carros e outros jornalistas por Wei Haigang, o presidente da GAC Internacional, durante cerimônia de assinatura de termos de cooperação técnica da companhia com as universidades federais de Santa Catarina (UFSC), Santa Maria (UFSM) e Estadual de Campinas (Unicamp).

Nessa colaboração, a GAC informa que irá desembolsar R$ 120 milhões para o desenvolvimento de motores híbridos flex que irão equipar veículos da marca comercializados aqui.

Diferentemente de rivais como BYD e GWM, que decidiram vender no Brasil exclusivamente veículos híbridos e 100% elétricos, a GAC afirma que irá oferecer, além dessas tecnologias, automóveis convencionais, equipados com motores a combustão interna e abastecimento tanto com gasolina quanto com etanol, em qualquer proporção - o nosso sistema flex.

Fábrica e concessionárias

Questionado sobre a localização da(s) fábrica(s) da GAC em solo brasileiro, Haigang afirma que será definida ao longo dos próximos meses.

O executivo acrescenta que a prioridade é encontrar instalações já prontas ou com ao menos parte da infraestrutura instalada, a fim de acelerar todo o processo.

Ainda no campo das especulações, vale destacar que recentemente a Toyota, que tem veículos produzidos pela GAC na China, juntamente com modelos da Honda, desativou sua linha de produção em Indaiatuba (SP), onde montava o sedã Corolla - cuja fabricação foi transferida para Sorocaba (SP). Outra fábrica desativada no interior de São Paulo pertence à Caoa Chery e está em Jacareí.

Em relação à rede de concessionárias, Wei Haigang informa que a primeira acabou de ser inaugurada na capital paulista e as operações devem começar no ano que vem com aproximadamente 30 unidades, distribuídas nas principais capitais e centros urbanos do Brasil - o montante deverá ser expandido a aproximadamente 50 pontos de vendas e assistência técnica até o fim de 2025.

Em relação aos primeiros carros que a montadora vai disponibilizar aqui, Haigang menciona três modelos elétricos que já estão em fase de homologação - e, muito provavelmente, estarão na primeira leva de veículos lançados aqui. São uma minivan, um utilitário esportivo mais premium e um sedã médio.

São os seguintes:

Aion Y Plus

Imagem: Divulgação

O monovolume com jeito de SUV já foi flagrado em um caminhão plataforma na cidade de São Paulo, indicando que, provavelmente, está nos planos para o mercado brasileiro.

Medindo 4,53 m de comprimento e 2,75 m de distância entre-eixos, traz motor elétrico com 204 cv de potência e capacidade de rodar, dependendo da versão, até cerca de 600 km com uma carga completa, no ciclo chinês - mais generoso do que a medição do nosso Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).

Aion S

Imagem: Divulgação

O sedã compacto também é totalmente elétrico e seu porte é um maior do que o Corolla, com 4,77 m de comprimento e os mesmos 2,75 m de entre-eixos do que o Aion Y Plus.

Tem porta-malas com capacidade de 453 litros, enquanto a potência é de 136 cv. Quanto ao alcance, o Aion S tem configurações com 420 km, 460 km e 480 km de autonomia com as baterias totalmente carregadas.

Hyptec HT

Imagem: Divulgação

O utilitário esportivo premium tem inspiração no Tesla Model X - como o SUV elétrico californiano, o Hyptec GT tem portas traseiras que se abrem para cima, formando um visual que lembra a letra "T".

Igualmente movido apenas a baterias, traz propulsor elétrico com 340 cv e 43,8 kgfm de torque e autonomia de até 600 km no ciclo chinês.

Quanto ao tamanho, o Hyptec GT mede 4,93 m de comprimento, 1,92 m de largura, 1,70 m de altura e 2,93 m de distância entre-eixos. A capacidade do porta-malas e de 725 litros.

