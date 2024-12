Com 11 bilionários, gabinete de Trump vale mais do que o PIB de 154 países

Até o momento, Donald Trump selecionou outros dez bilionários para compor seu próximo governo. A renda conjunta dos indicados é de pelo menos 452,8 bilhões de dólares, pouco mais que R$ 2,7 trilhões.

Governo Trump e bilionários

Bilionários são 0,00024% da população americana, mas 12,5% dos indicados por Trump. Dos 80 indicados pelo presidente eleito para seu governo, dez são bilionários e ao menos cinco outros são multimilionários.

Governo vale mais que PIB de 154 países. A fortuna dos indicados por Donald Trump vale mais que a produção anual de nações como Dinamarca, Chile, Portugal, Peru, Grécia, África do Sul, Colômbia, Iraque e Venezuela.

Caso aprovado nas sabatinas, gabinete de Trump valerá 3.837 vezes mais que o de Biden. Os membros do atual governo valem juntos cerca de 118 milhões de dólares. Não há bilionários nos cargos apontados por Biden.

Fortuna de Elon Musk representa 94,4% do valor do governo. Entretanto, se o homem mais rico do mundo não fosse um dos indicados, o gabinete ainda seria o mais valioso da história americana, com fortuna conjunta de pelo menos 25 bilhões de dólares — 211 vezes mais valioso que o governo atual.

Fortuna exacerbada de membros de governo preocupa. Os bilionários vão gerir a vida de milhões de habitantes dos EUA, e terão controle sobre a educação, comércio, pequenos negócios e recursos naturais. Além disso, Musk e Ramaswamy tomarão conta da redução de custos do governo.

Conflito de interesses e apoio do estado

Congressista Jamie Raskin na CPI do Capitólio, ataque anti-democracia que ocorreu em janeiro de 2021 nos Estados Unidos Imagem: REUTERS/Evelyn Hockstein

Entre os democratas, a crítica não se refere apenas ao distanciamento entre esses bilionários e a grande maioria da classe média americana. "Vamos ver quem vai realmente se beneficiar desse governo", afirmou o deputado democrata Jamie Raskin e que liderou a comissão de inquérito sobre a invasão do Capitólio. "Isso tem um nome: plutocracia", disse. Uma das principais preocupações se refere ao potencial conflito de interesse diante do desembarque desses empresários em postos chave no governo.

Elon Musk é o mais visado. Suas empresas contam com contratos avaliados em US$ 20 bilhões com o estado americano. A Tesla, por exemplo, vem recebendo uma série de incentivos fiscais pata desenvolver seus produtos, dentro de iniciativas ambientais. A Tesla Gigafactory em Nevada, por exemplo, recebeu um abatimento de US$ 300 milhões em impostos, em troca de investir US$ 3,6 bilhões ao longo de dez anos.

A SpaceX, também de Musk, tem sido uma das maiores recipientes de subsídios estatais nos EUA. Em 2020, a Comissão Federal de Comunicações concedeu subsídios de US$ 900 milhões para a empresa do bilionário para ampliar sua atuação no setor rural americano. Em 2023, o repasse foi suspenso diante da constatação de que a SpaceX fracassou em cumprir os objetivos do programa. Entre 2025 e 2029, a SpaceX ainda vai receber US$ 5,6 bilhões em contratos fechados com o Departamento de Defesa dos EUA.

Apenas com a Nasa, os contratos da empresa chegariam a US$ 2,9 bilhões. Caberá à empresa do aliado de Trump desenvolver um mecanismo para poder desembarcar dois astronautas americanos na Lua.

Amigo na Nasa

Bilionário Jared Isaacman, primeiro civil a realizar uma caminhada espacial,foi escolhido por Donald Trump como chefe da Nasa. Imagem: Patrick T. FALLON / AFP

Polêmicas não param com Musk. Trump escolheu o bilionário Jared Isaacman, para ser o novo diretor da Nasa. Isaacman é amigo pessoal de Musk e já voou pela órbita da terra com os veículos desenvolvidos pelo bilionário. A dúvida é se ele vai seguir com os projetos da Nasa já criados e que tem a lua como objetivo, ou se vai seguir a linha de seu amigo Musk e colocar marte como destino dos programas da agência. O que fica claro é que, com o bilionário, a indústria espera uma nova abertura aos negócios.

O espaço tem um potencial incomparável para avanços em manufatura, biotecnologia, mineração e talvez até mesmo caminhos para novas fontes de energia. Haverá inevitavelmente uma economia espacial próspera - uma economia que criará oportunidades para inúmeras pessoas viverem e trabalharem no espaço. Na Nasa, buscaremos com paixão essas possibilidades e daremos início a uma era em que a humanidade se tornará uma verdadeira civilização espacial.

Jared Isaacman, em anúncio nas redes sociais

Dave Cavossa, presidente da Commercial Space Federation, que reúne as empresas do setor, comemorou a escolha do bilionário. "Neste momento crítico, quando a Nasa e o espaço comercial se tornam ligados ao sucesso do programa espacial de nossa nação e à nossa contínua liderança global no espaço, não consigo imaginar um candidato melhor para essa função se eu tivesse a oportunidade de escolher um", disse.

Negócios obscuros e China

Howard Lutnick Imagem: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Um dos escolhidos por Trump para seu governo, porém, tem sido alvo de ataques por parte dos próprios republicanos. O bilionário Howard Lutnick foi nomeado como secretário de comércio e terá a função de liderar uma guerra comerciais contra a China e outros parceiros.

Senador democrata Tim Kaine alertou para a existência de negócios entre Lutnick e empresas chinesa. "É fundamental que a principal prioridade do nosso secretário de comércio seja o povo americano, e não seus negócios pessoais", alertou.

A empresa de serviços financeiros de Lutnick, BGC Group, tem uma participação de 33% em uma joint venture com a estatal financeira China Credit Trust. O grupo PICC tem vínculos com a Huawei, a gigante chinesa de equipamentos de telecomunicações e alvo de sanções nos EUA.

Essa não é a única acusação que pesa contra ele. O bilionário, que hoje atua na equipe de transição de Trump, é denunciado pelos próprios republicanos de usar seu cargo para realizar encontros de negócios, em nome de sua própria empresa. Democratas também destacam o potencial de conflito de interesse com o indicado por Trump para ser o Secretário de Tesouro. O escolhido é Scott Bessent, CEO de um "hedge fund".

Quem são os bilionários no governo Trump

Elon Musk discursa durante evento de campanha de Donald Trump na Pennsylvania Imagem: Jim Watson / AFP

Donald Trump. O presidente-eleito é herdeiro dos negócios do pai, e investiu em hotéis, cassinos e campos de golfe. Hoje, possui fortuna estimada de 5,5 bilhões de dólares. Elon Musk. Empresário sul-africano é dono das empresas Tesla, SpaceX, Starlink e X (antigo Twitter). É a pessoa mais rica do mundo, com fortuna estimada de 428 bilhões de dólares. Trabalhará no Departamento de Eficiência do Governo, onde será responsável por cortar gastos tidos como "desnecessários" pelo governo. Stephen Feinberg. Co-fundador e CEO da empresa de investimentos Cerberus Capital Management, tem fortuna estimada de 5 bilhões de dólares. Será o secretário adjunto da Defesa, pasta que deve ficar sob o apresentador de televisão Pete Hegseth. Warren Stephens. Herdeiro da firma de finanças Stephens Inc. e investidor bancário, possui fortuna estimada de 3,4 bilhões de dólares. Será o embaixador dos Estados Unidos na Grã-Bretanha. Linda McMahon. Co-criadora da liga de luta livre WWE e esposa de Vince McMahon, possui fortuna estimada de 3 bilhões com o marido. No governo Trump, será líder do Departamento de Educação. Jared Isaacman. CEO e fundador da empresa Shift4Payments, de pagamento com cartões de crédito, e tem fortuna de 1,7 bilhão de dólares. Realizou um voo espacial a bordo de uma das naves de Elon Musk, e será o responsável pela NASA. Howard Lutnick. Chefe do banco de investimentos Cantor Fitzgerald, Lutnick tem fortuna de 1,5 bilhão de dólares. Atua como co-coordenador da equipe de transição de governo e será responsável pela secretaria do Comércio. Kelly Loeffler. Ex-senadora republicana é casada com Jeffrey Sprecher, dono da multinacional financeira Intercontinental Exchange. Com seu marido, possui fortuna estimada de 1,1 bilhão de dólares. Vivek Ramaswamy. Americano de família indiana, é dono da empresa farmacêutica Roivant Sciences e investidor. Possui fortuna estimada de 1 bilhão de dólares, e trabalhará com Elon Musk no Departamento de Eficiência do Governo. Scott Bessent. Investidor e criador do fundo Key Square Management, é conhecido como bilionário, mas não há estimativa de sua fortuna. No governo Trump, será secretário do Tesouro. Steven Witkoff . O magnata imobiliário e fundador do Witkoff Group, e possui fortuna estimada de 1 bilhão de dólares. No governo Trump, será o enviado especial ao Oriente Médio.

Governo também abriga multimilionários. Confira alguns nomes e seus futuros cargos.