Quaest: Inelegível, Bolsonaro tem rejeição de 57% para eleição de 2026

A rejeição a Jair Bolsonaro (PL) para a eleição de 2026 é a maior dentre os nomes apresentados aos entrevistados em pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (12) —57% afirmaram que não votariam no ex-presidente

O que aconteceu

Bolsonaro está inelegível até 2030 por decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Ele foi condenado por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação ao atacar, sem provas, as urnas eletrônicas, em 2022. O ex-presidente também é alvo de outras investigações e já foi indiciado pela Polícia Federal em três inquéritos.

A Quaest perguntou aos entrevistados se eles conheciam e votariam nos candidatos. Enquanto 57% responderam que não votariam em Bolsonaro, 45% disseram que não escolheriam Lula.

Conhecem e não votariam em:

Bolsonaro: 57%

Lula: 45%

Fernando Haddad: 52%

Ciro Gomes: 52%

Michelle Bolsonaro: 51%

Pablo Marçal: 43%

Tarcísio de Freitas: 33%

Ratinho Júnior: 32%

Ronaldo Caiado: 27%

Romeu Zema: 25%

A pesquisa também perguntou qual candidato é o mais forte para enfrentar Lula em 2026, se Bolsonaro não puder ser candidato. Veja os resultados:

Michelle Bolsonaro: 21%

Pablo Marçal: 18%

Tarcísio de Freitas: 17%

Simone Tebet: 10%

Ratinho Júnior: 7%⁠

Romeu Zema: 4%

Ronaldo Caiado: 3% 21

Não sabem ou não responderam: 21%

O levantamento indica que a convicção dos eleitores mudou pouco desde a eleição de 2022. Dentre os entrevistados, 84% afirmaram não ter se arrependido do voto depositado nas urnas na última eleição presidencial. Entre eleitores que dizem ter votado em Lula no segundo turno, o grau de convicção no voto chega a 90%, enquanto os que não se arrependeram de ter votado em Bolsonaro são 86%.

Questionados se o presidente Lula deveria tentar a reeleição em 2026, 52% dos eleitores responderam que não, e 45% disseram que sim.

A Genial/Quaest também simulou cenários de intenção de voto para as eleições presidenciais de 2026. Lula vence em todas as disputas testadas com o seu nome.

Lula (PT) : 51% X 35%: Bolsonaro (PL)

: 51% X 35%: Lula (PT) : 52% X 26%: Tarcísio de Freitas (Republicanos)

: 52% X 26%: Lula (PT): 52% X 27%: Pablo Marçal (PRTB)

52% X 27%: Lula (PT): 54% X 20%: Ronaldo Caiado (União)

Veja os cenários testados com o nome do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no lugar de Lula:

Haddad (PT): 42% X 35%: Bolsonaro (PL)

42% X 35%: Haddad (PT): 44% X 25: Tarcísio de Freitas (Republicanos)

44% X 25: Haddad (PT): 42% X 28: Pablo Marçal (PRTB)

42% X 28: Haddad (PT): 45% X 19%: Ronaldo Caiado (União)

O levantamento ouviu presencialmente 8.598 pessoas com 16 anos de idade ou mais, entre 4 e 9 de dezembro. A margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos, e o nível de confiança da pesquisa é de 95%.