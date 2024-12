Valdemar visita Zanin, que preside Turma de seu inquérito, e depõe à PF

O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, visita nesta quinta-feira (12) o ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), em seu gabinete e depois depõe à Polícia Federal em um dos desdobramentos da investigação sobre tentativa de golpe de Estado.

O que aconteceu

Encontro consta na agenda oficial de Zanin. A anotação diz apenas "visita de cortesia", às 13h. Encontro ocorre após Valdemar e Jair Bolsonaro se encontrarem, com autorização de Alexandre de Moraes, na missa de sétimo dia da morte da mãe do presidente do PL, em Mogi das Cruzes (SP), na segunda (9).

Novo depoimento marcado na PF. Na mesma tarde, Valdemar tem depoimento na Polícia Federal para falar sobre a atuação do juiz federal Sandro Nunes Vieira, apontado pela PF como sendo responsável por auxiliar ilegalmente o PL a elaborar um relatório questionando as urnas eletrônicas em 2022. Na época em que teria auxiliado a sigla, o juiz estava lotado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Em entrevista ao UOL, Valdemar admitiu que o levantamento não tinha nenhuma prova de irregularidade nas urnas.

Ação contra urnas do PL gerou multa de R$ 22 milhões. Moraes negou os argumentos do partido e condenou a coligação de Bolsonaro, formada por PL, PP e Republicanos, ao pagamento de multa no valor de R$ 22.991.544,60 por litigância de má-fé. Determinou ainda o bloqueio dos fundos partidários das três legendas até o pagamento da penalidade imposta.

Zanin é o presidente da Primeira Turma do tribunal, a mesma de Moraes. Colegiado deve ser o responsável por analisar eventual denúncia contra Valdemar e o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.

Além disso, como presidente, cabe a Zanin definir quando os processos serão julgados no colegiado. Isso inclui eventuais recursos apresentados por Valdemar ou outros indiciados no inquérito sobre tentativa de golpe, que foi concluído nesta semana. Ao todo, a PF indiciou 40 pessoas por tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Valdemar e Bolsonaro estão entre eles.

Questionado, o STF não explicou o motivo da visita. O presidente do PL também não respondeu ao UOL sobre o encontro. Assessoria da sigla disse apenas que se tratava de uma visita de cortesia, sem dar mais detalhes.

No início de 2023, quando estava em campanha para a vaga que hoje ocupa no STF, Zanin recebeu o apoio de Valdemar. O presidente do PL costumava dizer, nos bastidores, que Zanin era o mais preparado para ocupar o posto. O então advogado, por sua vez, compareceu inclusive a um almoço com integrantes do PL durante a campanha para o Supremo.

Depoimento à PF

Presidente do PL vai depor à Polícia Federal nesta quinta-feira. Depoimento está previsto para as 14h30 e foi marcado por determinação de Moraes em um procedimento que tramita em paralelo à investigação sobre tentativa de golpe de Estado. Objetivo da PF é saber mais detalhes sobre atuação do juiz federal Sandro Nunes Vieira para o PL.

Após o segundo turno, a sigla entrou com representação no TSE solicitando "verificação extraordinária" das urnas. Pedido contou com apoio do Instituto Voto Legal, que produziu um relatório com ilações sobre supostas falhas nas urnas eletrônicas que nunca foram comprovadas. Ação foi julgada improcedente no TSE e, segundo investigações da PF, trocas de mensagens entre os envolvidos indicam que o juiz federal auxiliou o partido a elaborar o relatório que embasou a ação.

Na época em que foi divulgada a ação do PL, em novembro de 2022, o próprio Valdemar Costa Neto chegou a citar o magistrado. O presidente do PL disse à imprensa ter conversado com o juiz. Na ocasião, o magistrado negou o fato, mas mensagens recuperadas pela PF mostram que o próprio juiz tinha pedido a Valdemar que não citasse o nome dele. Para a PF, os fatos indicam que houve a ajuda ilegal do juiz ao partido.

Juiz foi afastado do cargo pelo CNJ. Afastamento ocorreu após Alexandre de Moraes enviar ao CNJ (Conselho Nacional de Justiça) detalhes da investigação da PF e cobrar providências.

Além de Valdemar, o ex-assessor de Bolsonaro Marcelo Câmara também deve depor à PF sobre o juiz federal. O depoimento dele está marcado para as 14h. Reportagem tentou contato com juiz, que não atendeu telefone nem respondeu mensagens.