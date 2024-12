Canal UOL exibe final do Toca Revela na TV: quem leva, Sofia Malta ou Yori?

O Canal UOL está disponível nas principais operadoras de TV por assinatura e via satélite com uma programação repleta de entretenimento, esportes e notícias 24 horas por dia.

Nesta quinta-feira (12/12), você não pode perder as emoções da grande final do TOCA Revela, o primeiro reality show musical voltado para as redes sociais —que também está no nosso canal TV, claro!

Às 21h45, o público irá descobrir quem será o grande vencedor dor programa e ganhará um EP produzido por Dudu Marote, além de se apresentar no CarnaUOL 2025. Os finalistas são Sofia Malta, com seu pop cheio de energia; e a dupla de soul groovado Yori. Quem será que vai levar? Confira tudo no Canal UOL na TV.

Canal UOL na TV

Com uma programação variada que abrange notícias, esportes, celebridades, humor, entrevistas e reportagens especiais, o Canal UOL traz tudo o que você mais gosta capitaneado por um time que reúne alguma das vozes mais relevantes do país, como Fabíola Cidral, Diego Sarza, Leonardo Sakamoto, Reinaldo Azevedo, PVC, Leão Lobo, Chico Barney, Juca Kfouri, Maria Ribeiro, Antonio Tabet, Tati Bernardi, Otaviano Costa, entre outros. A programação completa do Canal UOL você confere AQUI.

O Canal UOL está nas seguintes operadoras de TV por assinatura e streaming:

Sky: canal n° 88

Vivo TV: canal nº 613

Oi TV: canal nº 140

TVRO Embratel: canal nº 546

Zapping: canal nº 64

UOL Play