Essas profissões estarão em alta em 2025 e os salários chegam a R$ 100 mil

Pesquisa do PageGroup identifica profissões promissoras para 2025, com destaque para áreas como tecnologia, agronegócio e finanças. Os salários podem chegar a R$ 100 mil no setor de recursos humanos e gestão.

O que aconteceu

Uma pesquisa realizada pelo PageGroup apontou 37 profissões que estarão em alta no Brasil em 2025. Os setores em destaque incluem profissões diferenciadas, como especialista em machine learning, compliance e supply chain. O estudo também revelou que as empresas tendem a priorizar profissionais capazes de implementar inovações tecnológicas e estratégias de automação para aumentar a produtividade e reduzir custos.

O agronegócio é um dos setores que mais cresceram no país, impulsionado pela inovação e pela demanda crescente no mercado externo. Profissionais especializados, como gerentes e diretores agrícolas, estão entre os mais procurados, segundo Stephano Dedini, diretor do PageGroup.

O agronegócio demanda um perfil executivo que combine as competências de gestão de compliance, projetos e governança com a capacidade de entender e valorizar a realidade do acionista e da tradição familiar.

Stephano Dedini, diretor

As remunerações podem variar de R$ 22 mil a R$ 52 mil para cargos de alta liderança, dependendo do porte da empresa.

Mercado financeiro

O setor financeiro continua a atrair profissionais qualificados, especialmente em áreas como risco, auditoria e planejamento financeiro. Segundo a pesquisa, a expansão de soluções como o PIX e o fortalecimento das fintechs são elementos que contribuem para a dinâmica do setor.

O mercado financeiro é por natureza altamente competitivo. Juliana França, gerente executiva da Michael Page, explica: "A principal recomendação para quem deseja continuar crescendo dentro dele é verificar quais são as principais experiências, formações e certificações necessárias para exercer seu cargo e o cargo acima do seu".

Os salários no setor podem chegar a R$ 80 mil para cargos de direção, com altos bônus anuais.

Tecnologia e transformação digital

A tecnologia segue como um dos principais motores do mercado de trabalho, com cargos como arquiteto de cloud e especialista em dados liderando a lista de profissões em alta. Empresas estão investindo cada vez mais em soluções de automação, privacidade de dados e segurança digital, criando uma alta demanda por profissionais especializados. Salários para essas posições podem ultrapassar os R$ 25 mil.

Além de remuneração competitiva, as empresas estão apostando em estratégias de retenção de talentos, como a valorização do bem-estar e do propósito no trabalho. Ricardo Basaglia, CEO na Michael Page, afirma: "A verdadeira riqueza de uma empresa não está em sua conta bancária, mas na qualidade das mentes e corações que ela atrai e conquista".

Para identificar as 37 profissões em alta para 2025, foram consultadas mais de 650 empresas de diferentes portes e segmentos no Brasil. O levantamento considerou as demandas de mercado, tendências tecnológicas e econômicas, além das competências mais valorizadas pelos empregadores. Os dados foram compilados com base em entrevistas com gestores de contratação e análise de movimentações salariais nas principais regiões do país.

Lista de profissões em alta para 2025, dividida por setor

Setor de tecnologia e digital

Arquiteto de cloud: desenvolve e gerencia soluções em nuvem. Salário: R$ 20 mil a R$ 35 mil.

Especialista em dados: analisa e organiza grandes volumes de informações. Salário: R$ 15 mil a R$ 30 mil.

Engenheiro de software: desenvolve sistemas e aplicativos. Salário: R$ 18 mil a R$ 30 mil.

Especialista em segurança da informação: protege dados e redes de empresas. Salário: R$ 25 mil a R$ 40 mil.

Gerente de marketing digital: estrutura campanhas e estratégias online. Salário: R$ 15 mil a R$ 25 mil.

Especialista em machine learning: desenvolve sistemas baseados em inteligência artificial. Salário: R$ 20 mil a R$ 45 mil.

Especialista em devops: automatiza processos de TI e desenvolvimento. Salário: R$ 18 mil a R$ 35 mil.

Especialista em e-commerce: gerencia plataformas de comércio eletrônico. Salário: R$ 15 mil a R$ 25 mil.

Especialista em inteligência artificial: cria sistemas baseados em IA para soluções inovadoras. Salário: R$ 25 mil a R$ 50 mil.

Setor de agronegócio

Gerente agrícola: coordena operações no setor rural. Salário: R$ 22 mil a R$ 33 mil.

Engenheiro ambiental: atua na sustentabilidade e preservação ambiental. Salário: R$ 12 mil a R$ 25 mil.

Engenheiro de produção: otimiza processos industriais. Salário: R$ 15 mil a R$ 30 mil.

Especialista em recursos renováveis: trabalha com energia limpa e sustentável. Salário: R$ 18 mil a R$ 35 mil.

Setor de Finanças e Negócios

Diretor de inteligência: define estratégias baseadas em análise de dados. Salário: R$ 40 mil a R$ 80 mil.

Analista de investimentos: avalia mercados e oportunidades financeiras. Salário: R$ 12 mil a R$ 22 mil.

Diretor financeiro: gerencia as finanças de grandes empresas. Salário: R$ 50 mil a R$ 80 mil.

Gerente de produtos: coordena o ciclo de vida de produtos e soluções. Salário: R$ 20 mil a R$ 40 mil.

Técnico em inteligência de mercado: analisa dados de concorrência e mercado. Salário: R$ 10 mil a R$ 20 mil.

Gerente de expansão: lidera projetos de crescimento empresarial. Salário: R$ 25 mil a R$ 40 mil.

Consultor de estratégia: desenvolve planos de negócios para empresas. Salário: R$ 25 mil a R$ 50 mil.

Setor de engenharia e infraestrutura

Engenheiro civil: planeja e gerencia projetos de construção. Salário: R$ 18 mil a R$ 30 mil.

Engenheiro mecânico: desenvolve projetos e sistemas industriais. Salário: R$ 18 mil a R$ 32 mil.

Gerente de projetos: lidera equipes para a entrega de projetos complexos. Salário: R$ 20 mil a R$ 40 mil.

Setor de recursos humanos e gestão

Gerente de recursos humanos: foca na gestão de talentos e desenvolvimento organizacional. Salário: R$ 18 mil a R$ 30 mil.

Diretor de operações: coordena processos operacionais estratégicos. Salário: R$ 50 mil a R$ 100 mil.

Gerente de tecnologia da informação: supervisiona sistemas de TI. Salário: R$ 25 mil a R$ 50 mil.

Gerente de supply chain: gerencia a cadeia de suprimentos. Salário: R$ 20 mil a R$ 35 mil.

Gerente de logística: otimiza processos de transporte e armazenamento. Salário: R$ 15 mil a R$ 25 mil.

Setor de saúde e jurídico

Médico especialista: atende demandas específicas de saúde. Salário: R$ 20 mil a R$ 40 mil.

Advogado corporativo: oferece suporte jurídico para empresas. Salário: R$ 15 mil a R$ 28 mil.

Setor de Comunicação e Marketing

Gerente de vendas: coordena estratégias comerciais. Salário: R$ 15 mil a R$ 30 mil.

Diretor comercial: lidera estratégias de vendas e crescimento. Salário: R$ 40 mil a R$ 80 mil.

Diretor de comunicação: coordena estratégias de relações públicas e imagem. Salário: R$ 40 mil a R$ 70 mil.

