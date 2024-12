Homem volta 'arrependido' e é preso nos EUA após fingir morte e fugir

Ryan Borgwardt, que fingiu a própria morte, foi dado como desaparecido e fugiu dos Estados Unidos, voltou ao seu país de origem e foi preso. Informação foi divulgada nesta quarta-feira (11).

O que aconteceu

Homem notificou as autoridades que estava voltando. Ele desembarcou nos EUA na última terça-feira (10), anunciou o xerife do condado de Green Lake em entrevista coletiva.

Borgwardt foi preso assim que chegou no país. De acordo com o xerife, o homem colabora com as autoridades e voltou aos EUA por conta própria.

A polícia ainda investiga onde o homem estava durante esse tempo. Ele foi dado como desaparecido em 12 de agosto.

Segundo a denúncia criminal, o homem pesquisou outras pessoas que haviam desaparecido com sucesso recentemente. Ele também teria pesquisado sobre mortes em lago e "quão profundo um corpo deve estar sem ressurgir". As informações são da emissora ABC News.

Nesta quarta-feira (11), Borgwardt compareceu ao tribunal. Ele é acusado de obstrução à ação policial e pode ser condenado a multa de até US$ 10 mil (aproximadamente R$ 59,5 mil) e nove meses de prisão. Sua fiança foi fixada em US$ 500 (aproximadamente R$ 3 mil).

Relembre o caso

Ryan Borgwardt, 45, pai de três filhos, desapareceu no dia 12 de agosto. As autoridades policiais acreditavam que ele havia morrido afogado após um passeio de Caiaque em Green Lake, do qual ele não retornou.

Um caiaque virado e um colete salva-vidas foram encontrados no local. O veículo de Ryan também foi recuperado perto do Dodge Memorial Park, o que fez com que sua morte parecesse a opção mais provável.

A busca pelo americano durou dois meses. A comunidade local também se empenhou por horas com a polícia para buscar pelo ''pai desaparecido'', segundo informações do New York Post.

No entanto, Ryan teria fugido para Europa. A polícia não disse qual seria o destino do homem, mas uma investigação no computador dele apontou que Ryan estava conversando com uma mulher do Uzbequistão, abriu uma nova conta bancária e tentou transferir fundos para bancos estrangeiros.

O plano de fuga foi arquitetado com antecedência. No final de maio, o americano adquiriu um novo passaporte e deixou o antigo em casa antes da viagem de caiaque. Ele teria tentado apagar o histórico na internet, mas ficaram alguns rastros digitais.

A polícia conseguiu entrar em contato com o homem em 11 de novembro, de acordo com a CNN. Na ocasião, os investigadores souberam que ele fingiu sua própria morte por uma "série de razões".