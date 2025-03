Assessor de Trump prepara conversas com a Ucrânia na Arábia Saudita

Por Steve Holland

WASHINGTON (Reuters) - Steve Witkoff, enviado especial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que está negociando com a Ucrânia a estrutura de um acordo de paz para encerrar as hostilidades com a Rússia, e que uma reunião deve ocorrer na próxima semana, na Arábia Saudita.

"Estamos discutindo para coordenar um encontro com os ucranianos", disse Witkoff a jornalistas na Casa Branca, acrescentando que a reunião deve ocorrer em Riad ou Jedá.

Trump e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, tiveram uma acalorada discussão na Casa Branca em 28 de fevereiro, mas depois disso os dois lados retomaram as negociações para o acordo de compartilhamento de receitas de minerais.

Em discurso no Congresso norte-americano na terça-feira, Trump disse que recebeu uma carta de Zelenskiy, na qual o líder ucraniano disse estar "pronto para sentar à mesa de negociações o mais rápido possível".

Referindo-se ao encontro na Arábia Saudita, Witkoff disse:

"Creio que a ideia é chegar à estrutura de um acordo de paz e um cessar-fogo inicial."

(Reportagem de Steve Holland e Trevor Hunnicutt)