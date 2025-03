Raducanu é eliminada pela estreante Uchijima na 1ª rodada em Indian Wells

Duas semanas após o incidente com um stalker, a tenista britânica Emma Raducanu foi eliminada nesta quinta-feira (6) pela japonesa Moyuka Uchijima na primeira rodada do WTA 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos.

Uchijima, estreante em Indian Wells e número 52 do ranking mundial, venceu Raducanu (55ª) por retumbantes 6-3 e 6-2 após 83 minutos de jogo sob forte vento.

Raducanu, campeã do Aberto dos Estados Unidos de 2021, teve um desempenho decepcionante na quadra central diante de uma multidão que a apoiou.

"Ela é uma grande jogadora, estou muito feliz por ter dividido a quadra com ela", disse Uchijima, que enfrentará na segunda rodada a estrela local Coco Gauff.

Raducanu voltou às quadras após o episódio chocante vivenciado durante o WTA 1000 de Dubai devido à presença nas arquibancadas de um homem que já havia apresentado um comportamento obsessivo em relação a ela.

A tenista começou a chorar e se escondeu atrás da cadeira do juiz até que os seguranças retiraram o espectador, que depois foi banido dos torneios da WTA.

Na terça-feira, Raducanu disse que durante aquela partida, em que perdeu para Karolina Muchova, "literalmente não conseguia ver a bola por causa das lágrimas e mal conseguia respirar".

A jovem britânica, que disse estar se sentindo muito melhor, teve dificuldades para se adaptar nesta quinta-feira às duras condições do deserto californiano, onde os golpes eram afetados por um vento forte.

Com uma quebra no game de abertura, Raducanu conseguiu uma vantagem de 2 a 0 no primeiro set, mas depois foi ela quem teve sérios problemas no saque, cometendo quatro duplas faltas.

No segundo set desperdiçou três bolas para empatar em 3 a 3 e acabou se despedindo ao perder os últimos 10 pontos.

--- Resultados do WTA de Indian Wells desta quinta-feira, 6 de março:

- 1ª rodada (simples feminino):

Lucia Bronzetti (ITA) x Anhelina Kalinina (UCR) 6-4, 7-5

Polina Kudermetova (RUS) x Claire Liu (EUA) 6-4, 6-2

Sofia Kenin (EUA) x Maddison Inglis (AUS) 6-2, 6-1

Caty McNally (EUA) x Ajla Tomljanovic (AUS) 6-4, 0-0 (abandono)

Moyuka Uchijima (JPN) x Emma Raducanu (GBR) 6-3, 6-2

Viktoriya Tomova (BUL) x Olga Danilovic (SRB) 6-2, 6-3

