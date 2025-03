Alckmin anuncia pleito para que Estados zerem ICMS sobre alimentos da cesta básica

Depois de confirmar a zeragem da alíquota do imposto de importação sobre uma série de alimentos, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, anunciou um pleito para que os Estados zerem o ICMS incidente sobre itens da cesta básica. A declaração foi dada após reunião de ministros com empresários do setor.

"O governo federal zerou tributos sobre cesta básica, não há tributo sobre cesta básica, mas alguns Estados, em alguns produtos, ainda tributam o ICMS. Então o apelo é para que, como o governo federal também já zerou o tributo sobre cesta básica, que os Estados também zerem o ICMS", disse Alckmin. Ele reforçou que o pleito será levado aos governadores.

Além das medidas tributárias, o vice-presidente anunciou ainda uma parceria entre governo federal e iniciativa privada para estimular a publicidade sobre os melhores preços de produtos, como forma de fomentar a disputa no mercado e, consequentemente, beneficiar os consumidores.