Bolsonaro diz que denúncia é peça de ficção e pede Tarcísio como testemunha

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) negou que tenha participado de uma tentativa de golpe de Estado em 2022 e citou Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, entre suas testemunhas no documento enviado ao STF (Supremo Tribunal Federal) em resposta à denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República).

O que aconteceu

A defesa pede que o STF escute 13 testemunhas apontadas por Bolsonaro. Entre elas, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o ex-vice presidente Hamilton Mourão (Republicanos) e o ex-comandante do Exército, general Freire Gomes, além de parlamentares bolsonaristas e ex-ministros (veja a lista completa abaixo).

Advogados também pedem que o caso seja julgado no plenário. A tendência, no entanto, é que o processo vá para a Primeira Turma do STF, composta por Moraes e outros cinco ministros. "Parece ser inadmissível que um julgamento que envolve o ex-presidente da República não ocorra no Tribunal Pleno", diz a peça.

Bolsonaro negou que tenha participado de uma tentativa de golpe e chamou a denúncia da PGR de peça de ficção. "Ainda que esmerada no vernáculo, a denúncia não pode ser uma peça de ficção, e tampouco preencher suas falhas narrativas com presunções sem nenhum fundamento", diz trecho.

Pois, no fim do dia e da História, o Peticionário é aquele que não assinou nenhum decreto e não ordenou qualquer ação violenta para restringir ou impedir o exercício de um poder, bem como não tentou depor o governo constituído depois dele. Trecho de manifestação da defesa do ex-presidente

Defesa diz que Bolsonaro aceitou a derrota nas eleições. No documento, os advogados dizem que o ex-presidente pediu que seus apoiadores aceitassem a transição para o novo governo "de forma pacífica, sem tudo ou nada, sem violência, respeitando-se as leis e as instituições", o que não ocorreu, segundo a PGR.

Também alega ser impossível que Bolsonaro tenha participado de todos os fatos apontados pela PGR ao mesmo tempo. Para os advogados, "era impossível que todos esses planos estivessem em execução simultaneamente", incluindo a elaboração de decretos de estado de sítio, de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) e do plano para matar autoridades.

Os eventos do dia 8 de janeiro são produto da vontade própria de pessoas que devem responder por seus atos, mas não são (jamais foram) atos direcionados, ordenados ou planejados pelo Peticionário (Bolsonaro). Trecho de manifestação da defesa do ex-presidente

Para advogados, denúncia da PGR "não tem método, lógica ou qualquer tipo de organização". No documento enviado ao STF, a defesa reclama que a documentação completa do processo em questão soma mais de 80 mil páginas. "A defesa foi soterrada em milhares de folhas que não trazem a prova e que, muitas vezes, não tem relação com as imputações", dizem. Também alegam não ter tido acesso a todos os dados que embasaram a denúncia.

Os advogados do ex-presidente usaram as últimas horas para se manifestar formalmente nos autos. Hoje era o prazo para os denunciados apresentarem a defesa prévia ao STF. Apenas os representantes do general Walter Braga Netto (PL) e do almirante Almir Garnier poderão responder até amanhã, porque foram intimados um dia depois dos demais.

Bolsonaro foi denunciado por tentativa de golpe de Estado. A PGR entendeu que o ex-presidente liderava o núcleo "crucial" da trama golpista e apontou que o processo só não foi bem-sucedido devido à falta de apoio dos então comandantes do Exército e da Aeronáutica.

A defesa do ex-presidente chegou a pedir duas vezes um maior prazo para apresentar manifestação. Os advogados de Bolsonaro queriam suspender o prazo e depois ter 83 dias para responder — eles alegaram que deveriam ter direito ao mesmo tempo que a acusação demorou para analisar todo o conteúdo da investigação que levou à denúncia contra ele. Moraes negou o pedido. O prazo de 15 dias para os denunciados apresentarem sua defesa ao STF é previsto em lei.

Veja a lista de testemunhas pedidas por Bolsonaro:

Amauri Feres Saad, advogado

Coronel Wagner Oliveira da Silva

Renato de Lima França, ex-subchefe de assuntos jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência

General Eduardo Pazuello, deputado federal e ex-ministro da Saúde

Rogério Marinho, senador e ex-ministro do Desenvolvimento Regional

General Hamilton Mourão, senador e ex-vice-presidente

Ciro Nogueira, senador, presidente do PP e ex-ministro da Casa Civil

Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo

Gilson Machado, ex-ministro do Turismo

General Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército

Brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica

General Júlio César de Arruda, ex-comandante do Exército

Jonathas Assunção Salvador Nery de Castro, ex-secretário-executivo da Casa Civil

O que acontece agora

Após a manifestação das defesas, Moraes analisa e libera o caso para julgamento. A previsão até agora é que a Primeira Turma do STF julgue o processo — a defesa de alguns dos denunciados, entretanto, quer que o caso vá para o plenário da Corte.

Nessa etapa, os ministros vão decidir se aceitam ou não a denúncia. Em caso positivo, os denunciados se tornam réus e começa uma ação penal. Nesse processo, há coleta de novas provas, depoimentos de testemunhas e apresentação das defesas. Ao final, ministros julgam se condenam ou absolvem os envolvidos.