Wall Street cai após decisões de Trump sobre tarifas

A Bolsa de Valores de Nova York caiu com força nesta quinta-feira (6), influenciada pela confirmação das tarifas ao aço e ao alumínio impostas pelo presidente americano Donald Trump, enquanto os investidores se mostraram céticos diante do adiamento de algumas tarifas a Canadá e México.

O índice Dow Jones Industrial retrocedeu 0,99%, o tecnológico Nasdaq caiu 2,61% e o ampliado S&P 500 recuou 1,78%.

"O estado de ânimo do mercado mudou, depois de estar concentrado totalmente na tomada de risco durante mais de dois anos", disse Steve Sosnick, da Interactive Brokers.

De acordo com o analista, a bolsa americana provavelmente "está entrando em um período de transição" diante de um "ambiente difícil, com inquietações sobre a debilidade da economia" dos Estados Unidos, e dos temores sobre a guerra comercial lançada por Trump e suas consequências.

O anúncio do republicano de um adiamento até 2 de abril para impor tarifas de 25% a seus parceiros no tratado T-MEC, Canadá e México, não bastou para uma recuperação em Wall Street.

Segundo um funcionário americano, mais de 50% dos produtos mexicanos e 38% dos canadenses entraram em 2024 nos Estados Unidos dentro desse tratado comercial entre os três países.

Ao final do pregão, o mercado também se viu afetado pela confirmação de Trump de que as tarifas aduaneiras de 25% às importações de aço e alumínio para todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos "estarão efetivas na próxima semana".

Nesse contexto, no mercado de renda fixa, o rendimento dos títulos públicos dos Estrados Unidos com vencimento em dez anos se manteve estável em comparação com a quarta-feira, em 4,28%.

Já no mercado de ações, todas as "sete fantásticas", apelido dado às grandes empresas tecnológicas, registraram quedas, com destaque para Alphabet (-0,45%), Amazon (-3,68%), Meta (-4,35%), Tesla (-5,61%) e Apple (-0,17%).

