Mauro Cid reafirma ao STF que não fez delação sob ameaça e pede absolvição

Do UOL, em Brasília

A defesa do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, reafirmou hoje ao STF que não foi coagido a fazer delação e pediu que a denúncia contra ele por tentativa de golpe de Estado seja rejeitada.

O que aconteceu

Defesa disse que Cid presenciou os episódios citados na acusação enquanto exercia uma função de subordinado ao então presidente. Mesmo com acordo de colaboração fechado com a Policia Federal, Cid foi denunciado pela PGR e a avaliação sobre os benefícios de seu acordo a serem aplicados neste caso será feita quando o Supremo decidir julgar a denúncia.

Advogado de Cid rebate argumentos de outras defesas de que ele teria sido coagido a delatar durante audiência com o ministro Alexandre de Moraes no STF. Equipe de advogados liderada por Cezar Bittencourt afirma na manifestação ao Supremo que 'jamais se submeteria a qualquer ato de coação'.

Advogados também afirmam que Cid era ajudante de ordens e, por isso, tinha obrigação de acompanhar Bolsonaro e atuar como porta-voz dele. Defesa alega que, devido a sua função, Cid deveria ter direito ao chamado excludente de ilicitude, isto é, não poderia ser punido pelos fatos que foi obrigado a participar e presenciar no exercício de seu trabalho no qual tinha que cumprir ordens do presidente.

A defesa jamais admitiria ou se submeteria a qualquer ato de coação ou na negociação de um acordo que comprometesse o seu mais amplo direito de defesa, um contraditório legalista, elementos do devido processo legal garantido pela Carta Maior.