Papa Francisco envia sua primeira mensagem de áudio do hospital, agradece fiéis

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Francisco enviou sua primeira mensagem de áudio desde que foi hospitalizado por causa de uma pneumonia dupla há quase três semanas, expressando agradecimentos "do fundo do meu coração" aos fiéis de todo o mundo que ofereceram seu apoio.

Uma breve mensagem de duas linhas gravada por Francisco no hospital Gemelli, em Roma, mais cedo nesta quinta-feira, foi reproduzida durante um serviço de oração noturno para o papa na Praça de São Pedro, no Vaticano.

(Reportagem de Joshua McElwee)