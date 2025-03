Alckmin e secretário do Comércio dos EUA acertam reuniões bilaterais para os próximos dias

(Reuters) - O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, teve nesta quinta-feira uma primeira conversa com autoridades dos EUA sobre o comércio bilateral e a política tarifária norte-americana, concordando com novas reuniões para os próximos dias.

Em nota, o ministério informou que durante a conversa de Alckmin com o secretário de Comércio norte-americano, Howard Lutnick, e o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, foram destacados os resultados da balança comercial e apresentados detalhes da política tarifária entre os dois países.

Conforme o ministério, "houve convergência quanto aos aspectos positivos da relação entre o Brasil e os Estados Unidos".

(Reportagem de Fabrício de Castro e Lisandra Paraguassu)