Donald Trump deve ser eleito "Personalidade do Ano" pela revista Time e tocará sino da Bolsa de NY

Donald Trump deve ser nomeado a "Personalidade do Ano" pela revista Time nesta quinta-feira (12). Em forma de celebração, o presidente eleito estará em Nova York nesta manhã para tocar o sino da abertura da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). A informação foi confirmada por três fontes que falaram ao site Politico sob condição de anonimato, pois não estavam autorizadas a divulgar os detalhes.

A cerimônia de toque do sino é uma tradição que simboliza o início ou o encerramento do dia de negociações na maior bolsa de valores do mundo. O gesto é considerado uma honra e, geralmente, é reservado a executivos de empresas que comemoram marcos importantes, como ofertas públicas iniciais (IPO) ou grandes conquistas corporativas. No entanto, celebridades e líderes globais também já realizaram o ato, incluindo Ronald Reagan, Nelson Mandela, Winston Churchill, rainha Elizabeth II, Vladimir Putin e Joseph Stalin.

Esta não será a primeira vez que Trump aparece na capa da Time com o título de "Personalidade do Ano". Em 2016, ele recebeu o mesmo reconhecimento após vencer a eleição presidencial dos Estados Unidos. Desde então, ele se juntou ao grupo de 13 outros presidentes norte-americanos que já foram homenageados pela publicação, incluindo o atual presidente Joe Biden e Barack Obama.

A lista de finalistas para a "Personalidade do Ano" de 2024 foi anunciada na última segunda-feira (9) durante o programa "The Today Show", da NBC. Além de Trump, também figuram entre os finalistas a vice-presidente Kamala Harris, Kate Middleton, o bilionário Elon Musk e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Conflito com a Time e relação polêmica com a imprensa

A opinião de Donald Trump sobre a lista da revista Time sempre foi marcada por polêmicas. Em 2013, ele criticou duramente a eleição da "Personalidade do Ano", chamando-a de "uma piada e uma jogada de marketing de uma revista que, assim como a Newsweek, logo estará morta". Dois anos depois, em 2015, Trump expressou insatisfação por não ter sido escolhido para a capa, que na ocasião homenageou a então chanceler alemã Angela Merkel.

No entanto, ao ser finalmente eleito "Personalidade do Ano" em 2016, Trump mudou de tom. "É uma grande honra. Significa muito, especialmente para mim, que cresci lendo a revista Time. E, você sabe, é uma revista muito importante", afirmou na época.

Em 2024, Trump já apareceu na capa da Time em três ocasiões ao longo do ano.

Origem da tradição da "Personalidade do Ano"

A "Personalidade do Ano" é uma das edições mais icônicas da revista Time. A iniciativa, que hoje é uma tradição anual, surgiu por acaso. Durante a semana do Ano Novo de 1928, os editores da Time tiveram dificuldades para encontrar uma figura de destaque para ocupar a capa em um período mais lento no universo das notícias.

Como solução, os editores decidiram destacar uma pessoa que tivesse exercido forte influência no ano anterior. Desde então, a "Personalidade do Ano" se consolidou como uma das marcas registradas da publicação, celebrando figuras que, para o bem ou para o mal, influenciaram o mundo de forma significativa nos últimos 12 meses.