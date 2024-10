Agricultura/MRE: Arábia Saudita abre mercado para flores e feno do Brasil

Brasília, 21/10 - O Brasil poderá exportar flores e feno para a Arábia Saudita, informaram os Ministérios da Agricultura e das Relações Exteriores, em nota conjunta. A autorização do governo saudita foi recebida pelo governo brasileiro nesta segunda-feira.As pastas destacaram, na nota, que se trata da terceira abertura do mercado saudita para produtos agropecuários brasileiros neste ano, somando ao aval para a importação de sementes de hortaliças do Brasil em março e de aves vivas brasileiras em agosto. O Brasil exportou aproximadamente US$ 2 bilhões em produtos agropecuários à Arábia Saudita entre janeiro e setembro deste ano.No ano, o País acumula 184 aberturas de mercado para produtos agropecuários nacionais.