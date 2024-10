Restaurante albanês homenageia Meloni, da Itália, enquanto migrantes chegam sob acordo

Por Fatos Bytyci

SHENGJIN, Albânia (Reuters) - Enquanto a Itália enviava o primeiro grupo de solicitantes de asilo para a Albânia sob um novo acordo entre Roma e Tirana, um restaurante na cidade portuária onde eles chegaram encontrou motivos para comemorar nesta quarta-feira.

A "Trattoria Meloni" em Shengjin é uma ode colorida à primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, apesar da controvérsia em torno do acordo que prevê que a Albânia abrigue os migrantes em nome da Itália enquanto seus pedidos de asilo são processados.

"Eu amo Meloni. Eu a amo, porque Meloni é a única voz na Europa que diz a verdade, por isso eu a amo", disse o proprietário do restaurante, Gjergj Luca.

As paredes do restaurante estão cobertas com dezenas de pinturas de Meloni feitas pelo artista albanês Helidon Haliti. Em uma delas, ela abraça o primeiro-ministro albanês, Edi Rama. Em outra, ela usa brincos grandes e olha para o céu, como se estivesse rezando.

"Há mais de 20 anos, deste porto, os albaneses fugiram para se integrar à Itália, e agora estamos pagando uma dívida muito modesta com a Itália pelo que ela fez por nós", disse Luca.

Ele estava se referindo à aceitação dos albaneses pela Itália em 1997, fugindo da violência em seu país em meio à turbulência social e econômica que deixou milhões de mortos após o colapso do comunismo.

Fabrizio Righetto, um aposentado da Itália que agora vive na Albânia, foi ao restaurante nesta quarta-feira. Ele elogiou a líder de direita do país.

"Na Itália, você já pode ver o que Meloni fez. Ela restaurou uma grande democracia, uma democracia forte", disse.

A Itália construiu dois centros de recepção na Albânia no primeiro esquema de uma nação europeia de desvio de migrantes para um país fora da UE enquanto seus pedidos de asilo são processados.

O plano tem como objetivo impedir as chegadas irregulares à Itália, mas foi criticado por grupos de direitos humanos por considerarem que ele restringe os direitos de asilo dos migrantes.

Muitos habitantes de Shengjin esperam que o acordo impulsione a economia local, criando mais empregos e mais negócios para os agricultores locais que poderão abastecer os campos.

(Reportagem de Fatos Bytici)