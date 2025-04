Itaú começa a oferecer consignado privado através do aplicativo

O Itaú Unibanco começa a oferecer nesta sexta-feira, 25, o novo crédito consignado privado através dos aplicativos próprios. Além de contratar crédito novo, os clientes poderão fazer a troca de dívidas de crédito pessoal ou do antigo consignado por operações na nova linha.

A partir desta sexta, está liberada a oferta do novo consignado nos canais próprios dos bancos. Até aqui, as instituições só podiam buscar os clientes através do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital), mantido pelo governo. Mesmo com a oferta restrita, a nova linha já ultrapassou R$ 8 bilhões em concessões.

No caso do Itaú, o banco afirma que a análise e a aprovação do crédito no aplicativo levam apenas alguns minutos. A gestão do crédito também é feita através da plataforma do banco, com opções de consulta de saldo, quitação e antecipação de parcelas.

Podem contratar o empréstimo trabalhadores que tenham carteira assinada, inclusive empregados domésticos, rurais e diretores não empregados que tenham direito a FGTS. A linha será colocada à disposição da base de clientes do banco de forma gradual.

"Desenvolvemos uma experiência simples e personalizada no Superapp Itaú para os clientes que desejam simular e contratar o novo consignado privado. Com taxas mais atraentes, essa modalidade pode ser uma excelente alternativa aos empréstimos contratados anteriormente, proporcionando um alívio financeiro essencial para equilibrar o orçamento familiar", diz em nota o diretor de Empréstimos Pessoa Física do Itaú, Alexandre Borin.