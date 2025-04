Confiança do consumidor dos EUA permanece fraca em abril por preocupações com tarifas

WASHINGTON (Reuters) - A confiança do consumidor dos Estados Unidos caiu pelo quarto mês consecutivo em abril em meio a preocupações sobre o impacto econômico das tarifas.

A Pesquisa de Consumidores da Universidade de Michigan mostrou nesta sexta-feira que O Índice de Confiança do Consumidor atingiu 52,2 neste mês. Embora tenha sido uma melhora em relação à leitura de 50,8 de duas semanas atrás, o índice caiu acentuadamente em relação aos 57,0 de março.

Economistas consultados pela Reuters previam que a leitura final do índice permaneceria em 50,8.

"Os consumidores perceberam riscos em vários aspectos da economia, em grande parte devido à incerteza contínua em torno da política comercial e ao potencial de uma retomada iminente da inflação", disse a diretora de Pesquisas de Consumidores, Joanne Hsu.

"As expectativas do mercado de trabalho permaneceram sombrias. Ainda mais preocupante para a trajetória da economia é o fato de os consumidores anteciparem um crescimento de renda mais fraco para si mesmos no próximo ano."

As expectativas de inflação dos consumidores para os próximos 12 meses ficaram em 6,5%, abaixo dos 6,7% registrados mais cedo neste mês e acima dos 5,0% registrados em março. As expectativas de inflação ainda são as mais elevadas desde 1981, e abril marcou o quarto mês consecutivo de altas anormalmente grandes, de 0,5 ponto percentual ou mais.

(Reportagem de Lucia Mutikani)