Postura de Trump sobre imigração ofuscou relação com papa Francisco

Por Steve Holland

WASHINGTON (Reuters) - Pouco depois do anúncio da morte do papa Francisco na segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou que as bandeiras norte-americanas fossem colocadas a meio mastro, oferecendo nada além de elogios ao líder católico romano mundial.

Os elogios contrastaram fortemente com algumas das críticas trocadas entre os dois líderes ao longo de uma década de disputas, principalmente relacionadas ao apelo do papa por compaixão pelos imigrantes, um grupo que Trump tem repetidamente procurado deportar.

Nesta sexta-feira, o presidente dos EUA voará para Roma para participar do funeral de Francisco. Acompanhado da primeira-dama Melania Trump e de uma delegação dos EUA, será a primeira viagem ao exterior de Trump em seu segundo mandato.

Esta semana, Trump evitou falar sobre qualquer atrito com o pontífice de 88 anos.

"Ele era um bom homem, trabalhava duro, amava o mundo", disse Trump com sua esposa ao seu lado no evento anual de Páscoa da Casa Branca.

Quando um repórter disse a Trump que o papa pregava a tolerância para com os imigrantes, o presidente respondeu: "Sim, ele pregou". O repórter perguntou a Trump se ele concordava, e ele respondeu: "Sim, concordo".

Trump testou os limites da lei dos EUA para aumentar as prisões e deportações como parte de uma ampla repressão à imigração desde que assumiu o cargo em janeiro. Na quinta-feira, ele comemorou sua repressão na fronteira com uma publicação na mídia social em letras maiúsculas.

"A FRONTEIRA SUL É AGORA A MAIS FORTE E MAIS SEGURA DA HISTÓRIA DOS EUA. E ASSIM PERMANECERÁ", disse ele.

O papa expressou pela primeira vez seu descontentamento com a abordagem de Trump em 2016, depois que Trump, concorrendo à Presidência pela primeira vez, anunciou planos de construir um muro ao longo da fronteira sul dos EUA com o México para impedir a entrada de migrantes.

"Uma pessoa que pensa apenas em construir muros, onde quer que estejam, e não em construir pontes, não é cristã", disse Francisco na época.

Trump rebateu em uma declaração de campanha.

"O fato de um líder religioso questionar a fé de uma pessoa é vergonhoso", disse Trump. "Se e quando o Vaticano for atacado pelo ISIS (Estado Islâmico), que, como todos sabem, é o maior troféu do ISIS, posso lhe prometer que o papa só teria desejado e rezado para que Donald Trump fosse presidente, porque isso não teria acontecido."

ENCONTRO ENTRE O PRESIDENTE E O PAPA

Assim que Trump se tornou presidente em 2017, sua primeira viagem ao exterior incluiu uma parada no Vaticano. Uma foto da reunião mostrava o presidente e membros de sua família ao lado de um papa sorridente.

Em novembro, Trump ganhou o voto dos católicos por 63% a 35%, aumentando sua participação em sete pontos percentuais em comparação com seu desempenho em 2020, de acordo com uma pesquisa de boca-de-urna realizada pela Edison Research.

"Eles estiveram comigo durante a eleição, como vocês sabem, com muita força, e é simplesmente uma honra ter o apoio dos católicos e eu me sinto muito mal por eles, porque eles amam o papa", disse Trump à Eternal World Television Network na segunda-feira.

Depois que Trump assumiu o cargo pela segunda vez e fez das deportações de imigrantes uma prioridade máxima, Francisco voltou ao assunto da imigração em uma carta de 10 de fevereiro aos bispos norte-americanos.

"Tenho acompanhado de perto a grande crise que está ocorrendo nos Estados Unidos com o início de um programa de deportações em massa", disse ele. "A consciência corretamente formada não pode deixar de fazer um julgamento crítico e expressar sua discordância com qualquer medida que identifique tácita ou explicitamente o status ilegal de alguns imigrantes com a criminalidade."

Os dois também entraram em conflito quanto ao estilo. Francisco preferiu um estilo de vida simples em uma casa de hóspedes na Cidade do Vaticano, enquanto Trump, o presidente mais rico dos Estados Unidos, adicionou decorações ornamentadas em ouro ao Salão Oval.

Piotr Kosicki, professor de história da Universidade de Maryland que escreveu muito sobre a Igreja Católica, disse que, embora a relação Trump-Francisco fosse antagônica, o comparecimento de Trump ao funeral é "definitivamente uma demonstração de respeito".

"É claramente um momento histórico poder participar disso", disse ele.

Uma nota de rodapé histórica será o fato de que o vice-presidente de Trump, JD Vance, estava entre os últimos líderes estrangeiros a ver o papa antes de sua morte. Eles se encontraram brevemente no domingo de Páscoa.

Falando mais tarde sobre a visita, Vance minimizou as diferenças políticas entre o governo Trump e Francisco, e disse que se sentia sortudo por tê-lo conhecido.

"Foi uma grande bênção", disse Vance.

(Reportagem de Steve Holland; Reportagem adicional de Jason Lange)