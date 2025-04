Preso por estupro e assassinato, homem é morto com injeção letal nos EUA

Um homem de 55 anos foi morto por injeção letal ontem após ser condenado pela justiça do Alabama, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Condenado por estupro e assassinato, James Osgood foi levado ao corredor da morte em 2014 por um crime cometido em 2010 contra uma mulher de 44 anos. Ele abusou sexualmente e assassinou Tracy Lynn Brown com a ajuda da própria namorada, que era prima da vítima, no condado de Chilton.

Homem recorreu da sentença uma vez, mas pediu pela pena de morte em seguida. James conseguiu reverter a primeira condenação, mas foi novamente condenado em 2018, quando desistiu do caso para evitar que as famílias passassem pelo desgaste de um novo julgamento.

Familiares dele e da vítima assistiram à morte. Em salas separadas, parentes do James e de Tracy acompanharam o momento em que ele se despediu e ficou desacordado. A hora em que a injeção letal foi administrada nele não foi vista pelas testemunhas, afirmou o canal de TV WCAX.

Suas últimas palavras foram um pedido de desculpas à mulher que ele matou. "Eu nunca disse o nome dela desde aquele dia. Tracy, me desculpe", afirmou o homem. A família da mulher não quis se pronunciar. A namorada de James também foi condenada em 2014, mas recebeu pena de prisão perpétua.

Vinte e sete estados dos EUA têm pena de morte. Em 2024, 25 pessoas que estavam no corredor da morte foram executadas no país. As informações são do Centro de Informações sobre a Pena de Morte do país americano.