SP: frio diminui no fim de semana, mas já tem data pra voltar - e com chuva

Se a sexta-feira está gelada, o fim de semana será de temperaturas mais amenas e menos chuva na cidade de São Paulo, segundo a previsão da empresa de meteorologia Climatempo. No início da semana que vem, no entanto, a chuva retorna e traz com ela uma frente fria que deve derrubar a mínima para 12ºC.

O que diz a previsão

O próximo sábado deve ser chuvoso na cidade. As pancadas devem atingir São Paulo no período da tarde. Não deve chover na noite de sábado e ao longo do domingo.

Na segunda-feira, a chuva volta na capital, onde deve ser intensa. Segundo a Climatempo, a chuva irá começar à tarde e ganhar força até o início da noite, quando deve se tornar uma precipitação forte.

Na terça, há um alerta para uma mudança brusca na temperatura. Em um dia nublado, a capital deve seguir com chuva, que dará uma trégua somente a partir da quarta-feira, dia em que o frio deve se intensificar na região.

Segundo a previsão, o final de abril deve ser marcado pelo chamado "efeito cebola". A amplitude térmica acentuada, típica do outono, faz com que o início do dia seja frio, a tarde seja quente, e a noite seja gelada novamente. Essas alterações na temperatura em poucas horas provocam um "tira e põe" de casacos, cujas camadas são popularmente comparadas às camadas de uma cebola.

A temperatura nos próximos dias em São Paulo

Sábado: Entre 16 e 25ºC

Entre 16 e 25ºC Domingo: Entre 18 e 26ºC

Entre 18 e 26ºC Segunda-feira: Entre 18 e 22ºC

Entre 18 e Terça-feira: Entre 14 e 19 ºC

Entre 14 e 19 Quarta-feira: Entre 12 e 20ºC

Fonte: Climatempo

Demais estados do Sudeste também devem ser chuvosos

Conforme a previsão, a região terá chuva generalizada no último fim de semana de abril. Mesmo com as áreas de instabilidade perdendo força durante o sábado, a chuva se espalha por todo o Espírito Santo e nas regiões norte e leste de Minas Gerais. Já no domingo, as pancadas de chuva seguem no Espírito Santo e atingem também o restante do estado de Minas Gerais.

No Rio de Janeiro, também deve chover nos próximos dias. No estado, no entanto, o volume deve ser moderado e não há risco de temporal. Mesmo com tempo nublado, a máxima na capital fluminense deve atingir os 29ºC tanto no sábado quanto no domingo.