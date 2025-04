Alerta laranja para chuva intensa e vento de até 100 km/h em SP; veja outras regiões afetadas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para chuvas intensas em áreas de São Paulo, incluindo a capital paulista, além de trechos do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e algumas cidades do Paraná. O aviso é válido até este sábado, 26, mas pode ser atualizado.

De acordo com o Inmet, são esperadas precipitações de até 100 mm/dia e ventos intensos de até 100 km/h. "Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas", acrescenta o instituto.

Outro alerta laranja também projeta para a incidência de tempestades ainda nesta sexta-feira, 25, principalmente sobre São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná.

O Inmet também emitiu alerta amarelo para a incidência de chuvas intensas com ventos de até 60 km/h para Estados principalmente das regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste. O aviso válido até sábado incide ainda sobre algumas áreas do Nordeste e do Sul. Outro alerta também amarelo já havia sido divulgado pelo órgão, indicando precipitações intensas nesta sexta-feira.

Cidade de São Paulo

A capital paulista amanheceu chuvosa e com sensação de frio, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura.

"O dia segue com chuvas intermitentes, variando entre moderada e forte intensidade, com raios e rajadas localizadas de vento, o que em conjunto com o solo encharcado mantém elevado o risco para formação de alagamentos, queda de árvores, inundações e deslizamentos de terra", alerta o órgão municipal.

Para os próximos dias, a propagação de uma área de baixa pressão deve causar chuvas generalizadas na Grande São Paulo.

Veja a previsão para os próximos dias, de acordo com a Meteoblue:

Sexta-feira: entre 18ºC e 20ºC;

Sábado: entre 18ºC e 24ºC;

Domingo: entre 19ºC e 26ºC;

Segunda-feira: entre 18ºC e 24ºC;

Terça-feira: entre 16ºC e 20ºC.

Ainda de acordo com a Meteoblue, entre sábado e segunda-feira, 28, a máxima deve ficar entre 24ºC e 26ºC. Para os outros dias da próxima semana, a previsão indica máxima, um pouco mais baixa, na casa dos 20ºC.