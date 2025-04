Universidades dos EUA ajudam estudantes estrangeiros a resistir a deportações de Trump

Por Andrew Hay e Nate Raymond

(Reuters) - Desde avisos para não deixar o país até orientações sobre como concluir os cursos, as universidades dos Estados Unidos estão orientando os estudantes estrangeiros sobre como resistir à repressão contra imigração do presidente Donald Trump.

Primeiro, agentes de imigração prenderam estudantes envolvidos em protestos pró-Palestina. Em seguida, milhares de estudantes estrangeiros foram alvo de deportação por causa de pequenos delitos e prisões.

Agora, alguns conselheiros universitários estão discretamente dizendo aos estudantes estrangeiros para contratarem um advogado e continuarem frequentando as aulas enquanto os recursos legais são julgados, de acordo com mais de duas dezenas de estudantes, advogados de imigração e funcionários de universidade com os quais a Reuters conversou.

Professores universitários entraram na justiça para questionar a constitucionalidade das prisões.

Com um recorde de 1,1 milhão de estudantes estrangeiros no país, o que está em jogo são US$44 bilhões que eles contribuíram para a economia dos EUA no ano passado, de acordo com a Association of American Universities, um grupo de defesa do ensino superior.

Não se trata apenas do dinheiro. A presidente do MIT, Sally Kornbluth, destacou o talento global, dizendo que a sua "é uma universidade norte-americana, com muito orgulho -- mas estaríamos seriamente diminuídos sem os estudantes e acadêmicos de outras nações que se juntam a nós".

INDIANOS SÃO DURAMENTE ATINGIDOS

Mais da metade dos estudantes estrangeiros nos Estados Unidos são da Índia e da China, de acordo com o grupo de defesa Instituto de Educação Internacional.

O Departamento de Imigração e Alfândega dos EUA excluiu mais de 4.700 nomes do banco de dados para portadores de visto dos Sistemas de Informações de Estudantes e Visitantes de Intercâmbio, muitas vezes citando atividades criminosas, segundo a associação norte-americana de advogados de imigração.

Desses, quase metade são estudantes indianos, muitos deles graduados em experiência de trabalho conhecida como Treinamento Prático Opcional.

A secretária adjunta do Departamento de Segurança Interna, Tricia McLaughlin, pediu aos estudantes cujo status no sistema foi revogado que deixassem o país.

"Se você estiver em nosso país ilegalmente, nós o prenderemos, o deportaremos e você nunca mais voltará", disse McLaughlin em um comunicado.

Mais de 200 alunos removidos do sistema ganharam ordens judiciais que impedem temporariamente a administração de tomar medidas contra eles, de acordo com uma contagem da Reuters.

A Universidade George Mason, na Virgínia, disse aos alunos que entrassem em contato com os orientadores para discutir maneiras de concluir o curso. A Universidade da Califórnia está procurando formas de os alunos continuarem seus estudos, afirmou Rachel Zaentz, porta-voz do gabinete da presidência da UC.

Faltando algumas semanas para as férias de verão, a Duke University alertou recentemente os estudantes estrangeiros a não deixarem os Estados Unidos por temer que não possam voltar no outono.

(Reportagem de Andrew Hay, no Novo México, e Nate Raymond, em Boston)