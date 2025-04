Maierovitch: Em decisão perfeita, Moraes brecou jogo de Collor

A decisão de Alexandre de Moraes de determinar a prisão de Fernando Collor de Mello está muito bem embasada e interrompe a estratégia do ex-presidente, avaliou o colunista e jurista Wálter Maierovitch na edição de hoje do UOL News.

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) determinou a prisão de Collor por corrupção e lavagem de dinheiro em um esquema na BR Distribuidora. Em 2023, o ex-presidente foi condenado a oito anos e dez meses de prisão.

Todo juiz, inclusive ministros do Supremo, quando recebe algum recurso, precisa ver se ele está no prazo e traz alguma questão nova que ainda não foi examinada. O juiz deve verificar se esse recurso é admissível.

O que fez Moraes? Nesse caso, e ele fez isso tecnicamente bem, olhou se o recurso tinha alguma condição de admissibilidade. Moraes viu o que todo mundo enxergaria: não era um recurso para reexame de uma questão lá atrás por uma sentença, mas se queria o reexame do reexame do reexame.

Esse recurso não tinha a mínima condição de admissibilidade porque queria tratar o assunto de novo, reiteradamente. Isso não pode; no nosso processo, há um começo, meio e fim. Moraes fez bem ao mostrar que isso era uma reiteração de pedidos examinados pelo STF.

Moraes não forçou a mão. Como consequência do indeferimento, ele não tinha outro caminho a não ser determinar a expedição do mandado de ordem de prisão. Tecnicamente, a decisão é perfeita. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Maierovitch ressaltou que os recursos e embargos lançados pela defesa de Collor tinham o intuito de tornar o processo arrastado e, com isso, livrar o ex-presidente com base em uma possível prescrição do crime.

Collor queria trazer de volta algo que eu chamaria de desespero. Ele quer baixar a pena do crime de corrupção, que está provado pela movimentação financeira, para ter a prescrição da ação penal relativa caso. É como se nada tivesse acontecido. Era essa a ideia recursal e que foi trazida de novo. Moraes deu um breque.

Todo o objetivo era a redução da pena de crime de corrupção. Collor queria sair 'bonitinho' e esse era o jogo dele. Evidentemente, deu com os burros n'água. Com essa redução de pena, queria mostrar que o Brasil é uma 'república bananeira', e isso está sendo brecado principalmente por Moraes, [Edson] Fachin, [Luiz] Fux e os demais ministros que não estão no grupo do Gilmar [Mendes], Dias Toffoli e Kassio [Nunes Marques].

A decisão de Moraes tende a ser confirmada. Não há a mínima admissibilidade de a pena ser reexaminada. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: