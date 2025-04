ONS projeta aumento de 1,7% para carga de energia no Brasil em maio

SÃO PAULO (Reuters) - A carga de energia elétrica no Brasil deve aumentar 1,7% em maio na comparação anual, para 80.394 megawatts médios (MWm), segundo estimativa do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) publicada nesta sexta-feira.

Em boletim, o ONS também apontou que as chuvas em usinas hidrelétricas deverão ficar abaixo da média histórica em todo o país durante o mês de maio. As estimativas são de energia natural afluente (ENA) de 80% da média no Sudeste/Centro-Oeste, 48% no Sul, 34% no Nordeste e 66% no Norte.

Já para os reservatórios do Sudeste/Centro-Oeste, que concentram a principal capacidade de armazenamento do país, a expectativa é de um nível de 71,1% ao final de maio.

(Por Letícia Fucuchima)