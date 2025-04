BYD dobra lucro no 1º tri com forte demanda por carros elétricos na China e exterior

A chinesa BYD dobrou seu lucro líquido no primeiro trimestre em meio ao forte crescimento de seus negócios, continuando a superar a norte-americana Tesla. A fabricante de veículos elétricos divulgou nesta sexta-feira que seu lucro líquido subiu para 9,15 bilhões de yuans (o equivalente a US$ 1,26 bilhão), ante 4,57 bilhões de yuans em igual período do ano passado. A montadora esperava lucrar entre 8,5 bilhões e 10 bilhões de yuans no trimestre.

A Tesla, por sua vez, registrou queda no lucro e receita, segundo balanço publicado nesta semana.

A forte demanda pelos carros da BYD na China e no exterior elevou sua receita em 36%, para 170,36 bilhões de yuans no primeiro trimestre.

A montadora chinesa vendeu mais veículos elétricos a bateria do que a Tesla nos primeiros três meses do ano, mantendo-se no topo do ranking mundial do setor.

As vendas totais, incluindo carros híbridos, dispararam 60%, para 1 milhão de unidades. Fonte: Dow Jones Newswires.