Conclave, camerlengo e sede vacante: veja glossário das palavras usadas após morte de papa

A mudança de papas - seja por morte ou renúncia - é um processo complicado, com rituais centenários envolvendo a transição da liderança da Igreja Católica. Estes são alguns dos termos que podem ajudar a entender o processo de escolha do novo sumo pontífice.

Quem é o camerlengo do Vaticano?

Este é o ‘camareiro’ - o cardeal encarregado de verificar formalmente a morte do papa - e, então, selar seu quarto. Entre esse momento e a eleição do novo papa, o camerlengo administra os "bens e direitos temporais" da Santa Sé. O atual é o cardeal americano nascido na Irlanda Kevin Farrell.

Quem está no Colégio dos Cardeais?

Há 252 cardeais em todo o mundo, e como um corpo, eles são responsáveis pelos assuntos da Santa Sé após a morte de um papa, embora com limites. Deles, 135 têm menos de 80 anos e são "cardeais eleitores", que se reúnem no Vaticano para escolher o novo papa. Por séculos, eles escolheram um dos seus. A grande maioria dos eleitores - 108 - foi feita cardeal pelo papa Francisco, de acordo com estatísticas do Vaticano.

O que é o conclave?

Esta é a reunião a portas fechadas dos cardeais eleitores para escolher o novo papa na Capela Sistina. Seu nome, literalmente "com chave", foi usado no século 13 para descrever o processo de trancar os cardeais até a eleição ser concluída. Ele deve começar no máximo 20 dias após a morte ou renúncia de um papa. Os eleitores são isolados de todos os estranhos durante a duração; os últimos três papas foram escolhidos em questão de dias.

Quem é o decano do Colégio dos Cardeais?

O atual decano é o cardeal italiano Giovanni Battista Re. Ele é o chefe do Colégio dos Cardeais, que informa os demais cardeais e os embaixadores junto à Santa Sé sobre a morte do papa assim que ele toma conhecimento dela pelo camerlengo. Ele convoca o conclave e preside enquanto os eleitores tomam seus juramentos. Uma vez que um novo papa é escolhido, o decano pergunta se ele aceita e qual nome ele deseja ser chamado.

O que é a Basílica de São Pedro?

A igreja do século 16, construída sobre o túmulo tradicional do apóstolo São Pedro, é uma das maiores basílicas católicas do mundo e é a peça central da Cidade do Vaticano, sede da Igreja Católica de 1,4 bilhão de fiéis. Desde quarta-feira, 23, os fiéis foram convidados à igreja para dar o último adeus a Francisco, cujo corpo está sendo velado no altar principal. A obra-prima do Renascimento foi construída e decorada por alguns dos arquitetos e artistas mais ilustres da época. Suas criptas contêm os restos de papas passados e seu vasto interior de mármore abriga alguns dos maiores tesouros do Vaticano, incluindo a escultura Pietà, de Michelangelo, e o baldaquino de bronze de Gian Lorenzo Bernini sobre o altar principal.

O que é a Casa Santa Marta?

Esta casa de hóspedes do Vaticano, construída em 1996, abriga especificamente os cardeais durante um conclave e é usada em outros momentos como hotel para sacerdotes e oficiais do Vaticano que estão de visita. O papa Francisco nunca se mudou depois de ser eleito papa, escolhendo viver na suíte 201, em vez dos apartamentos papais no Palácio Apostólico.

O que significa ‘extra omnes’?

Uma expressão em latim para "todos fora", é pronunciada pelo mestre das celebrações litúrgicas papais, atualmente o arcebispo italiano Diego Ravelli, para pedir que todos presentes, exceto os cardeais eleitores, deixem a Capela Sistina para iniciar o processo de votação durante o conclave.

Por que o anel do papa é chamado de ‘anel do pescador’?

Cada papa recebe este anel na missa que marca o início de seu pontificado. Ele recebe esse nome porque Jesus disse a São Pedro, o primeiro papa, que ele seria "pescador de homens". Até a década de 1990, ele era destruído com a morte de um papa. Agora, ele é "anulado", ou marcado de tal forma que não pode ser usado como selo.

O que são as Congregações Gerais?

Este é o nome dado à reunião de todos os membros do Colégio dos Cardeais após a morte do papa e antes do início do conclave para discutir assuntos importantes da igreja. Todos os cardeais que não estão doentes participam dessa reunião no Palácio Apostólico do Vaticano. Eles também discutem os preparativos para o conclave, sob juramento e em segredo.

O que significa quando dizem: ‘Habemus Papam’?

Esta expressão em latim se traduz por "temos um papa". São as palavras usadas pelo "protodiácono" do Colégio dos Cardeais para anunciar, da loggia da Basílica de São Pedro, que um novo papa foi eleito. Ele então diz o nome de nascimento do novo papa e o nome que ele escolheu usar como papa, também em latim. O atual protodiácono é o cardeal francês Dominique Mamberti.

Quem são os infirmarii?

Estes são os três cardeais, escolhidos por sorteio aleatório entre os eleitores, que são encarregados de coletar os votos de quaisquer eleitores que estejam doentes durante o conclave.

O que significa o lema do papa Francisco ‘miserando atque eligendo’?

Esta expressão em latim significa "tendo misericórdia e escolhendo ele" - uma frase que Francisco escolheu como seu lema quando foi elevado a bispo e manteve como seu selo papal. Foi tirada das homilias de São Beda, o Venerável, um monge do século 8. Vem do relato do Evangelho de São Mateus, um cobrador de impostos a quem Jesus chamou para segui-lo.

Quem são os revisores?

Estes são os três cardeais, escolhidos por sorteio aleatório entre os eleitores, que são encarregados de revisar os votos durante o conclave.

O que é um rogito?

Este é o documento, ou "escritura", listando detalhes da vida e do papado do papa que é colocado em seu caixão. É escrito em latim pelo mestre das celebrações litúrgicas papais. Uma cópia é mantida nos arquivos do Vaticano.

Quem são os escrutinadores?

Estes são os três cardeais, escolhidos por sorteio aleatório entre os eleitores, que são encarregados de revisar cada cédula e anunciá-la ao conclave reunido após cada rodada de votação. Em seguida, eles contam os votos. Para vencer a eleição, são necessários dois terços dos votos - e eles também queimam as cédulas.

O que significa a expressão ‘sede vacante’?

Esta expressão em latim significa "sede vazia", o período entre a morte ou renúncia do papa e a eleição de um novo.

O que é a Basílica de Santa Maria Maggiore (Santa Maria Maior)?

Esta é a basílica em Roma onde o papa Francisco será enterrado. Francisco está rompendo com a tradição de seus predecessores que são enterrados dentro do Vaticano, dizendo que queria estar perto da Salus Populi Romani, painel de madeira de cedro que mostra Nossa Senhora com o Menino Jesus em seus braços. O ícone está localizado na igreja construída inicialmente no século 5 e dedicada à Virgem Maria. Em seu testamento, Francisco disse que queria um túmulo subterrâneo simples com apenas "Franciscus" escrito nele.

O que contém o texto ‘Universi Dominici Gregis’?

Esta expressão em latim significa "todo o rebanho do Senhor". É a constituição do Vaticano que regula os processos desde a morte de um papa até a eleição de um novo. São João Paulo II emitiu-a em 1996 durante seu papado, e o Papa Bento XVI a alterou duas vezes, mais significativamente ao remover a disposição de João Paulo de que após cerca de 12 dias de votação uma maioria simples poderia eleger um novo papa em vez de uma maioria de dois terços. Se o conclave durar tanto tempo, os dois candidatos mais votados vão para um segundo turno, com uma maioria de dois terços necessária para vencer. Nenhum dos dois principais candidatos lança um voto no segundo turno.

O que significa fumaça branca ou preta durante uma transição papal?

Após cada rodada de votação na Capela Sistina, as cédulas são queimadas em um forno especial para indicar o resultado ao mundo exterior. Se nenhum papa é escolhido, as cédulas são misturadas com cartuchos contendo perclorato de potássio, antraceno (um componente do alcatrão de carvão) e enxofre para produzir fumaça preta. Mas, se houver um vencedor, as cédulas queimadas são misturadas com perclorato de potássio, lactose e resina de clorofórmio para produzir a fumaça branca. Sinos também são tocados para sinalizar ainda mais que há um novo papa. (Com informações da AP)