Vice-chair do Fed diz que corte de juros tem como objetivo manter o mercado de trabalho dos EUA forte

(Reuters) - O vice-chair do Federal Reserve, Philip Jefferson, disse na terça-feira que o corte de 50 pontos básicos na taxa de juros pelo banco central dos Estados Unidos no mês passado teve como objetivo manter o mercado de trabalho forte, mesmo que a inflação continue a diminuir.

"O Fomc ganhou mais confiança de que a inflação está se movendo de forma sustentável em direção à nossa meta de 2%", disse Jefferson, referindo-se ao Comitê Federal de Mercado Aberto, do qual ele é membro.

"Para manter a força do mercado de trabalho, meus pares do Fomc e eu recalibramos nossa postura de política monetária no mês passado."

O corte de 50 pontos-base nos juros na reunião de 17 e 18 de setembro do Fed foi maior do que muitos analistas esperavam. Em comentários preparados para evento do Davidson College, na Carolina do Norte, Jefferson explicou o raciocínio por trás da decisão praticamente nos mesmos termos em que o chair do Fed, Jerome Powell, o fez - como uma tentativa de manter a economia saudável, sem deixar de combater a inflação.

"A atividade econômica continua a crescer em um ritmo sólido. A inflação diminuiu substancialmente. O mercado de trabalho esfriou em relação ao seu estado anteriormente superaquecido", disse Jefferson.

A inflação segundo a medida visada pelo Fed, a variação anual do índice PCE, foi de 2,2% em agosto, "muito mais próxima" da meta de 2% do Fed do que há dois anos, quando era de 6,5%, disse Jefferson.

"Espero que continuemos a progredir em direção a essa meta."

Enquanto isso, o desemprego está em 4,1%, um aumento "limitado" em relação aos 3,8% de um ano atrás, disse Jefferson. No entanto, o crescimento do emprego diminuiu. "O esfriamento do mercado de trabalho é perceptível", disse ele.

Em uma linguagem que ecoou o comunicado pós-reunião do Fed no mês passado, Jefferson disse que observará os dados, as perspectivas e o equilíbrio dos riscos ao considerar novos cortes nos juros.

"Minha abordagem para a formulação da política monetária é tomar decisões reunião a reunião", disse Jefferson. "À medida que a economia evolui, continuarei a atualizar meu pensamento para melhor promover o emprego máximo e a estabilidade de preços."

(Reportagem de Ann Saphir)