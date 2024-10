Vaticano envia mais de 60 mil euros para igreja em Gaza

CIDADE DO VATICANO, 8 OUT (ANSA) - O cardeal Konrad Krajewski, chefe da Esmolaria Apostólica, enviou cerca de 62 mil euros (R$ 375,7 mil) para a igreja da Sagrada Família, localizada na Faixa de Gaza.

Pouco mais da metade do valor foi doado pelos participantes do Sínodo, enquanto o restante foi oferecido pelo Dicastério para o Serviço da Caridade, liderado pelo esmoleiro polonês.

Krajewski comentou que os recursos foram entregues através da nunciatura apostólica em Jerusalém e já estão à disposição do pároco da igreja no enclave palestino, padre Gabriel Romanelli.

"Obrigado a todos, por aqui precisamos de tudo, ajudamos milhares de famílias", declarou o religioso.

Os participantes do Sínodo, de acordo com Paolo Ruffini, prefeito do Dicastério para a Comunicação, acolheram com muitos aplausos o vídeo de agradecimento de Romanelli pela doação. A gravação foi exibida na Sala de Imprensa da Santa Sé. (ANSA).

