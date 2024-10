Pai do menino Henry Borel é eleito vereador no Rio

Do UOL, em Brasília

O engenheiro Leniel Borel (PP), pai do menino Henry Borel — morto há 3 anos —, se elegeu vereador no Rio de Janeiro, neste domingo (6). Ele recebeu 34.359 votos, conforme apuração do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Leniel vai ocupar uma cadeira na Câmara de Vereadores, local onde trabalhava o ex-vereador e médico Jairo Souza Santos Junior, o Dr. Jairinho, réu pela morte do menino.

Em uma rede social, o engenheiro se apresentou como um candidato defensor dos direitos das crianças e dos adolescentes.

"Dê seu apoio a um pai que luta por milhares, senão milhões, de crianças", pediu Borel, antes da eleição.

Henry Borel, de 4 anos, foi morto no apartamento em que morava com a mãe e o padrasto na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, em 8 de março de 2021. Segundo a polícia, a criança sofreu 23 lesões por "ação violenta".

A causa da morte foi hemorragia interna e laceração hepática causada por uma ação contundente, apontou o laudo. No dia da morte, o menino chegou a ser levado pela mãe e o padrasto ao hospital.

A professora Monique Medeiros e o então companheiro, Jairinho, alegaram que ele havia sofrido um acidente doméstico.

Atualmente, Jairinho e Monique estão presos preventivamente (por tempo indeterminado). A dupla aguarda o júri popular. Além do homicídio triplamente qualificado de Henry, eles também respondem por torturas contra o menino, fraude processual e falsidade ideológica.

Em abril, Leniel anunciou o nascimento da sua segunda filha. A menina se chama Valentina.