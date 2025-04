Mulher que desapareceu na zona leste de SP é encontrada morta, diz família

O corpo de Bruna Oliveira da Silva, mulher que desapareceu em um terminal de ônibus do metrô de Itaquera no domingo, foi encontrado na tarde de ontem, segundo familiares e amigos.

O que aconteceu

Bruna foi encontrada morta nos fundos de um estacionamento na avenida Miguel Ignácio Curi, na Vila Carmosina. A informação foi dada por amigos, que informaram que o corpo foi achado perto do prédio da Fatec, a cerca de dois quilômetros do local onde ela sumiu. "Eu não quero acreditar que mataram minha amiga", afirmou uma das colegas de Bruna em publicação nas redes sociais.

Polícia aguarda laudos para confirmar se corpo é de Bruna. Ao UOL, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que há suspeitas de que a vítima seja a mulher desaparecida em Itaquera, mas que o corpo vai ser identificado após exames.

A mulher de 28 anos era estudante de turismo e foi vista pela última vez no terminal de ônibus do metrô de Itaquera. Segundo informado pela família à polícia, Bruna saiu da casa do namorado, no bairro do Butantan, na zona oeste da capital, e estava indo para casa quando sumiu. O local onde o corpo foi encontrado fica ao lado da Arena Neoquímica, estádio do Corinthians.

Ela parou em uma banca de jornal para carregar o celular e enviou uma mensagem a familiares pedindo dinheiro para pegar um carro por aplicativo, segundo o BO. A mulher deixou de responder mensagens minutos depois, por volta das 22h30, e não foi mais vista.

Ninguém foi preso até o momento. O caso do corpo encontrado na Vila Carmosina é investigado como morte suspeita pelo 24º DP. Bruna deixa um filho de sete anos.