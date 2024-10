Carla Araújo: Se Marçal baixou o nível, Tabata o elevou na campanha

Do UOL, em São Paulo

Tabata Amaral (PSB), candidata à Prefeitura de São Paulo que ocupou o quarto lugar no primeiro turno, elevou o nível da campanha em meio às polêmicas do adversário Pablo Marçal (PRTB). A avaliação é da colunista do UOL Carla Araújo.

Antes mesmo da confirmação do segundo turno, a candidata declarou apoio a Guilherme Boulos (PSOL) na disputa contra o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Se Marçal baixou o nível da campanha, a Tabata elevou o nível dessa campanha. Nos debates, ela era a que provocava por propostas, ela era que fugia desses embates, mas não fugia sem responder Carla Araújo, colunista do UOL

Ela é deputada há seis anos de mandato, ela é uma jovem política, mas ela mostrou nessa campanha, elevando o nível e com essa postura de tomar uma decisão assim [apoio a Boulos], que ela é, sim, uma política com futuro promissor Carla Araújo, colunista do UOL

A candidata do PSB constantemente criticava falas consideradas preconceituosas do candidato do PRTB. Durante o debate promovido pelo UOL e pela Folha de S.Paulo, ela classificou o adversário como "deplorável e detestável" após ele dizer que "mulher não vota em mulher, porque mulher é inteligente".

"Na hora, o que eu fiz foi devolver a pergunta para as eleitoras que nos acompanham", disse, na ocasião. "Só uma pessoa alienada, tão narcisista, tão focada em si poderia falar uma coisa dessas sobre as mulheres", acrescentou.

Acompanhe ao vivo no UOL News a cobertura completa e em tempo real das eleições municipais: