'4 horas para votar': eleitora relata falta de ônibus para periferia em SP

A educadora Camila Oliveira, 26, conta que demorou quatro horas para chegar ao seu local de votação neste domingo (6), na capital paulista. A SPTrans, que opera a rede de ônibus na cidade, nega uma redução na frota de veículos.

O que aconteceu

Camila mora na Mooca e vota no Extremo Sul de São Paulo. A jovem cresceu no Jardim Aracati, mas mudou-se para ficar mais próxima do trabalho. Sua família ainda vive no bairro.

Ela pega ao menos dois ônibus e o metrô paga chegar. Trajeto de mais de 30 quilômetros costuma levar duas horas, geralmente. "Muitas vezes, minha mãe sai mais cedo do que eu do trabalho e chega só depois que já estou na minha casa", disse ao UOL.

Eleitora saiu de casa 12h e chegou ao local da votação às 16h. Durante o trajeto, Camila pensou que nem chegaria até às 17h, quando a votação encerrava.

Duas horas esperando ônibus no Terminal Santo Amaro. Quando chegou, o motorista disse que o veículo estava quebrado, mas que dirigiria para ajudar os passageiros, pois não havia a previsão de outro ônibus vir. Ela disse que havia "várias filas" em pontos do local.

Fiquei esperando em pé, e a galera toda fazendo várias filas, tanto no meu ponto, quanto nos outros. Camila Oliveira, educadora

Motoristas relataram frota reduzida. Camila também teve problemas para ir da onde vota até à casa da mãe, num bairro vizinho. Segundo ela, os motoristas contaram que havia menos ônibus em circulação.

Revolta. A jovem diz que a situação a revoltou, ainda mais porque uma tia ficou sem votar, devido à demora do transporte público. "Moro em outro lugar e tenho fácil acesso ao Centro, mas a minha família ainda é da periferia, ainda passam por essa situação. Eu poderia mudar minha zona eleitoral e fingir que isso não tá acontecendo, mas não fecho os olhos para quem está à margem."

Quantas pessoas não foram desencorajadas a votar hoje? Todos os dias é um inferno para quem mora na periferia, mas hoje foi excepcional. Camila Oliveira

SPTrans nega redução de ônibus

Frota teve 1.900 ônibus a mais e nenhum ocorrência foi relatada. Procurada, a SPTrans disse que a cidade operou com um total de 6.800 veículos neste domingo. Leia o posicionamento completo abaixo:

"A SPTrans informa que monitora a operação do transporte coletivo na cidade neste domingo (6), dia de eleições municipais. A frota está reforçada com 1,9 mil ônibus, operando com um total de 6,8 mil veículos.

Não foi constatada qualquer ocorrência que prejudique a operação dos ônibus no município. Sobre os casos específicos apresentados, as empresas serão autuadas caso seja constatada a perda da partida.

Vale ressaltar que as linhas da cidade são programadas de acordo com a demanda existente, podendo variar e estando sujeitas a interferências como acidentes de trânsito."