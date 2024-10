'Provei maconha', 'Síndrome de Ciro Gomes': as frases do debate UOL/Folha

Em um formato diferente, o debate UOL/Folha teve tempo fixo de 20 minutos para todas as respostas dos candidatos Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB) e Tabata Amaral (PSB), os quatro mais bem colocados numericamente na última pesquisa Datafolha.

Veja frases que marcaram o encontro em São Paulo.

Boulos sobre maconha e cocaína

Nunca usei cocaína.

Provei maconha uma vez, me deu uma dor de cabeça danada.

Guilherme Boulos

"Síndrome do Ciro Gomes"

A Tabata Amaral já foi do PDT, salvo engano, e ela tem a síndrome do Ciro Gomes: 'Venço todos vocês no segundo'. Mas não vai ter segundo turno. E, se tivesse, não sei se você iria.

Pablo Marçal

Marçal sobre Tabata

Daqui a mais inteligente de todas é a Tabata Amaral. Se ela deixar esse esquerdismo e esse partido [PSB], ela está convidada a ser secretária de educação, que ela é brilhante na educação.

A Tabata fez o discurso cristão mais longo em debate político agora nessa última fala dela, eu quero te dar os parabéns, Tabata.

Se a mulher fosse votar em você [Tabata], você votaria em primeiro turno. Mulher não vai votar em mulher, mulher é inteligente. Ela tem sabedoria. Se fosse isso, pobre ia votar em pobre, negro ia votar em negro.

Pablo Marçal

Tabata sobre Marçal

É importante dizer que Marçal não vai estar no segundo turno porque eu tive coragem de desmascará-lo.

Deve ser por isso que ele odeia tanto as mulheres e vem aqui dizer que mulher que é inteligente não vota em mulher. Mas as mulheres e o povo estão vendo, e a única coisa que dispara nessa eleição é a sua rejeição.

Tabata Amaral

Instrumentalização da fé

O Ricardo Nunes, no último debate, encerrou falando um versículo que ele não sabia nem onde estava, ele se embananou todo. [...] Cita aí pelo menos umas duas igrejas. Mostra aí quem é o pai de Apocalipse, pai de Melquisedeque. Mostra para nós pelo menos dois filhos de José. Mostra que você é alguém que é assíduo na palavra, que é homem de oração, que fica usando o Tarcísio, com os grandes pastores que usam o dinheiro do financiamento de publicidade.

Pablo Marçal

Um comentário sobre essa instrumentalização da fé que a gente está vendo aqui: eu sou cria de igreja, a igreja salvou a minha vida. Mas vocês nunca vão me ver entrando nessa competição, da gente falar da nossa relação com Deus pra ganhar um voto, porque essa é a última coisa que um cristão faria.

Tabata Amaral

Tem um grupo de oração na minha casa, chama-se Grupo de Oração Sagrada Família, mas não é isso que interessa aqui .

Ricardo Nunes

E sabe por que eu não fico esbravejando sobre a minha fé? Porque eu não preciso. A relação que eu tenho com Deus é com Deus, é com a minha comunidade, é com a minha igreja.

Tabata Amaral

"Menino mimado"

Não tem espaço na prefeitura pra menino mimado, nem pra quem sai ateando fogo nas coisas.

Tabata Amaral, em resposta a Guilherme Boulos

"Toma juízo, rapaz!"

Te falar uma coisa: do meu lado está o cara que participou do seu partido aí, da liberação do André do Rap, um dos maiores criminosos. Ô, Pablo, toma juízo, rapaz!

Ricardo Nunes para Pablo Marçal

