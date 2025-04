Mãe e filhas são atropeladas em faixa de pedestre; bebê foi arremessada

Uma mulher, e suas duas filhas, de 3 meses e de 7 anos, foram atropeladas por uma moto enquanto atravessavam a faixa de pedestres em Florianópolis. O caso aconteceu no último dia 11, mas só foi noticiado nesta semana.

O que aconteceu

Bebê foi arremessada com o impacto. Ela sofreu ferimentos na cabeça e estava bastante assustada, segundo a Polícia Militar. A criança foi atendida e levada com escolta ao Hospital Florianópolis e depois Hospital Infantil Joana de Gusmão. O UOL tentou contato com a Secretaria Estadual de Saúde para ter detalhes do estado de saúde da bebê, mas não teve retorno.

Mãe, de nacionalidade haitiana, estava consciente quando os bombeiros chegaram. Ela foi levada ao Hospital Regional para avaliação. A filha mais velha, de 7 anos, sofreu apenas alguns arranhões, foi liberada e está com o pai.

Motociclista socorreu vítimas. As três atravessavam a avenida Ivo Silveira no momento do acidente. Segundo o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, ele sofreu algumas escoriações, mas recusou atendimento.

PM tentou ouvir depoimento de mulher em hospital. Entretanto, o boletim de ocorrência aponta que os policiais não conseguiram conversar com ela devido à barreira linguística.

Não se sabe se o semáforo estava aberto para pedestres no momento do atropelamento. O UOL tentou contato com a Polícia Civil do estado, mas não obteve retorno.