Petróleo ajuda Ibovespa a ter ganhos na sessão e na semana

O Ibovespa se segurou no nível dos 129 mil pontos nesta tarde, apoiado na valorização de 3% do petróleo e na expectativa de negociações entre Estados Unidos e China. A sessão foi de liquidez reduzida por conta da véspera do feriado, mas o vencimento de opções sobre ações ajudou a segurar o fluxo financeiro próximo da média. Na semana mais curta, a Bolsa acumulou valorização de 1,54%, apesar de ainda recuar 0,47% no mês de abril.

O Ministério do Comércio da China disse que segue aberto ao diálogo com os EUA, com base no "respeito mútuo". Em resposta, o presidente Donald Trump disse acreditar que fará "um bom acordo" com Pequim.

A possibilidade de arrefecimento das tensões comerciais, com sinalizações que são "importantíssimas", ajudou no apetite para a Bolsa nesta quinta-feira, segundo o analista Matheus Spiess, da Empiricus Research. Ele enfatiza, contudo, que boa parte da alta também está relacionada ao desempenho dos "pesos pesados" no interior do Ibovespa, como Petrobras (ON +2,57%, PN +1,92%), na esteira do avanço da commodity.

A contínua fraqueza do dólar, o otimismo em torno das negociações comerciais e os planos atualizados da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) deram suporte aos preços do petróleo, que avançou 3,53% (WTI) e 3,20% (Brent). A avaliação é de Janiv Shah, da Rystad Energy.

Petrobras inclusive anunciou que o preço do diesel em suas refinarias terá queda de 3,3% a partir de amanhã. Apesar de o anúncio indicar redução de ganhos para a companhia, a Ativa Investimentos pondera que as ações não foram afetadas negativamente, porque a redução do diesel está em linha com os números da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) e do Centro Brasileiro de Infraestrutura (Cbie) em relação ao nível de preços domésticos frente aos internacionais.

Já o fator técnico de vencimento de opções sobre ações também propiciou a alta na Bolsa, segundo Spiess. "O vencimento de opções eleva o volume. Se tiver dia com natureza ruim, vai exacerbar para o lado negativo. E o contrário também acontece", observa.

Por fim o giro financeiro de R$ 22,3 bilhões ficou na média diária de negócios. Nesta quinta-feira, o Ibovespa fechou em alta de 1,04%, aos 129.650,03 pontos.