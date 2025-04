L'Oreal tem alta em vendas apesar de mercado desafiador nos EUA

PARIS (Reuters) - A L'Oreal reportou um aumento de 3,5% nas vendas mesmas lojas do primeiro trimestre nesta quinta-feira, superando expectativas de um crescimento mais lento, com a forte demanda por seus cremes faciais e perfumes na Europa ajudando a compensar as condições desafiadoras nos Estados Unidos.

O grupo de cosméticos francês, proprietário das marcas Maybelline e Kiehl's, divulgou vendas de 11,7 bilhões de euros nos três meses até o final de março.

O crescimento excedeu o consenso da Visible Alpha de 1,3% citado por analistas da Jefferies, embora também tenha incluído um benefício de 100 milhões de euros decorrente da fase de revisão de TI, segundo a empresa.

Nos últimos anos, a L'Oreal tem tido desempenho superior ao do mercado global de cosméticos, com produtos que vão desde seus xampus para o mercado de massa até o perfume de alto padrão Valentino e as loções CeraVe recomendadas por médicos.

Mas o crescimento tem desacelerado no último ano, com menos aumentos de preços e uma concorrência acirrada na China e no segmento de cuidados médicos com a pele.

O mercado norte-americano foi "mais desafiador do que o previsto" no primeiro trimestre, disse o presidente-executivo da L'Oréal, Nicolas Hieronimus, em um comunicado, acrescentando, no entanto, que a China foi um pouco melhor do que o esperado.

O grupo de luxo LVMH disse na segunda-feira que a Sephora, sua divisão de produtos de beleza para o varejo, registrou um crescimento mais lento nos EUA no trimestre, prejudicado por ofertas mais baratas na Amazon.

A L'Oreal também está exposta a uma diminuição nos gastos discricionários em economias atingidas pelas tarifas do presidente norte-americano, Donald Trump.

Hieronimus disse que a L'Oreal planeja "impulsionar o crescimento e gerenciar nosso demonstrativo de lucros e perdas para compensar o impacto dos aumentos de tarifas -- com o benefício de uma margem bruta já muito saudável".

Ele acrescentou que a L'Oreal vai seguir superando o desempenho mundial do mercado de beleza, que ainda deve crescer apesar das atuais tensões econômicas e geopolíticas.

