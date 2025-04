United vence Lyon e pega Athletic nas semis da Liga Europa; Tottenham e Bodö/Glimt avançam

O Manchester United se classificou para as semifinais da Liga Europa ao vencer o Lyon por 5 a 4 na prorrogação com uma virada épica em Old Trafford nesta quinta-feira (17) em que o time francês chegou a fazer 4 a 2 apesar de jogar com um homem a menos, e vai enfrentar o Athletic Bilbao nas semifinais.

Tottenham e o surpreendente Bodö/Glimt, da Noruega, também se classificaram nesta quinta ao eliminarem respectivamente Eintracht Frankfurt e Lazio, ambos fora de casa.

Em Manchester, os 'Red Devils' abriram o placar por meio de Manuel Ugarte (10') e Diogo Dalot ampliou no fim do primeiro tempo (45'+1).

Mas Corentin Tolisso (71') e Nicolas Tagliafico (78') empataram para o Lyon, que ficou em desvantagem numérica após a expulsão de Tolisso (89'), que recebeu um segundo cartão amarelo.

Apesar disso, os franceses marcaram na prorrogação por meio de Rayan Cherki (105') e Alexandre Lacazette (110', de pênalti), mas uma penalidade convertida por Bruno Fernandes (114'), seguida por gols de Kobbie Mainoo (120') e Harry Maguire de cabeça (120'+1) garantiram a classificação do time inglês, que enfrentará o Athletic Bilbao nas semifinais.

Os 'Red Devils' estão em 14º lugar na Premier League inglesa e uma derrota quase certamente significaria ficar de fora das competições europeias na próxima temporada.

Com a vitória dramática desta quinta-feira, o United está a apenas três jogos de um troféu europeu e da salvação através do acesso direto à Liga dos Campeões na próxima temporada.

- Athletic sonha com final em casa -

O Athletic Bilbao avançou às semifinais ao derrotar o Glasgow Rangers por 2 a 0, uma semana após o empate sem gols na partida de ida.

Os 'Leones' agora têm apenas mais um obstáculo antes da final do seus sonhos, no dia 21 de maio, em seu estádio de San Mamés.

O Athletic abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo (45'+3) por meio de Oihan Sancet, que converteu um pênalti cometido em Maroan Sannadi.

Na segunda etapa, o Glasgow Rangers partiu para o ataque buscando se aproximar da área de Julen Agirrezabala.

Mas na última meia hora, o Athletic voltou a pisar fundo no acelerador, e aos 80 minutos, Nico Williams desviou para a rede uma bola alçada por Oscar De Marcos.

- Tottenham avança, Bodö/Glimt surpreende -

Outro time inglês, o Tottenham, também se classificou para as semifinais da Liga Europa ao vencer o Eintracht Frankfurt por 1 a 0 com um pênalti convertido por Dominic Solanke no primeiro tempo.

Com esse resultado, o 'Spurs' avançou graças a um placar agregado de 2 a 1.

Sob pressão em meio a uma péssima campanha na Premier League e com o técnico Ange Postecoglou na corda-bamba, o Tottenham teve o tipo de atuação controlada que lhe faltou nesta temporada.

Depois que Hugo Ekitike, do Frankfurt, e Mathys Tel, do 'Spurs' tiveram chances de marcar no primeiro tempo, uma colisão feia entre o goleiro do time da casa, o brasileiro Kauã Santos, com James Maddison na área levou o árbitro a marcar pênalti.

Sem balançar as redes desde janeiro, Solanke não desperdiçou.

A vitória dá fôlego a Postecoglou, mantendo viva a chance do Tottenham de chegar à final em Bilbao e sua promessa de conquista um título.

Os ingleses vão enfrentar nas semis o azarão Bodö/Glimt, da Noruega, que deu continuidade ao seu conto de fadas na Liga Europa e fez história.

Num jogo dramático, a equipe do técnico Kjetil Knutsen eliminou a Lazio em Roma nos pênaltis (3-2) após perder por 2 a 0 no tempo regulamentar com gols de Valentin Castellanos (20') e Tijjani Noslin nos acréscimos (90+3')

Na prorrogação, Boulaye Diae abriu o placar para os italianos (99') mas Andreas Helmersen diminuiu para 3 a 1 (109').

O placar agregado ficou empatado em 3 a 3 (com a vitória dos noruegueses por 2 a 0 na ida).

Nas penalidades, Noslin, Castellanos e Loum Tchaouna desperdiçarem suas cobranças pela Lazio e viram o adversário converter três.

O Bodö/Glimt se tornou o primeiro time norueguês a chegar às semifinais de uma competição europeia na história.

--- Resultados das quartas de final da Liga Europa:

Lazio (ITA) - (+) Bodö/Glimt (NOR) 0-2 2-0 (1-3 nos pênaltis)

Eintracht Frankfurt (ALE) - (+) Tottenham (ING) 1-1 0-1

(+) Athletic Bilbao (ESP) - Glasgow Rangers (SCO) 0-0 2-0

(+) Manchester United (ING) - Lyon (FRA) 2-2 5-4 (na prorrogação)

(+) classificados

--- Duelos das semifinais (ida: 1º de maio, volta: 8 de maio):

Tottenham (ING) - Bodö/Glimt (NOR)

Athletic Bilbao (ESP) - Manchester United (ING)

